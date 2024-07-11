النصر الإماراتي يتعاقد مع الهولندي ليروي فير

أعلن نادي النصر الإماراتي، اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي الهولندي ليروي فير لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع إكس مقطع فيديو للاعب الهولندي معلنًا التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 34 عامًا.

ودافع ليروي فير لاعب وسط منتخب هولندا عن ألوان العديد من الأندية على رأسها فينورد الهولندي ونوريتش سيتي وكوينز بارك رينغرز وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي.

وعاد فير إلى فينورد في صيف 2019 قبل رحيله إلى ألانيا سبور التركي في صيف 2021.

ولم يجدد ألانيا سبور عقد لاعبه الهولندي لينضم إلى النصر الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ولعب ليروي فير 11 مباراة دولية بقميص منتخب هولندا كان أولها عام 2010 ضد أوكرانيا في تجربة ودية، بينما كان آخر ظهور له بقميص الطواحين عام 2014 علمًا بأنه انضم إلى معسكر هولندا عام 2020، لخوض مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية ولكنه لم يشارك.

وواصل النصر مسلسل صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه بعدما نجح في استقطاب علي مبخوت نجم الجزيرة الإماراتي لتدعيم خط هجومه.

وانضم أيضًا الثنائي المغربي مروان أزرقان وعثمان بوسعيد بجانب البرازيلي جونينهو لاعب خورفكان والصربي ستيفان بيانوفتش.

ورحل عن صفوف النصر خالد جلال مع نهاية عقده إلى خورفكان بجانب الكونغولي إيزاك تشيبانغو والتوجولي جيان كلود آزيانغبي.