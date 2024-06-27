مواعيد مباريات منتخب الأردن في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2026
يخوض منتخب الأردن منافسات الدور الحاسم بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تحت شعار البحث عن تحقيق حلم التأهل للمونديال.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الأردن في المجموعة الثانية بجانب الكويت وعمان والعراق وفلسطين وكوريا الجنوبية.
ويتأهل متصدر ووصيف المجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما يبقى صاحبا المركزين الثالث والرابع أمام فرصة جديدة للتأهل بالدور الرابع بجانب الملحق العالمي.
ويستهل المنتخب الأردني مشواره بالمجموعة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل باللعب أمام ضيفه الكويت، ثم يخرج يوم 10 من الشهر ذاته لمواجهة فلسطين بالجولة الثانية.
ويلتقي منتخب الأردن في الجولة الثالثة ضيفه كوريا الجنوبية يوم 10 أكتوبر المقبل، كما يستضيف عمان يوم 15 من الشهر نفسه في الجولة الرابعة.
ويخرج النشامى في الجولتين الخامسة والسادسة لمواجهتي العراق والكويت يومي 14 و19 نوفمبر المقبل.
ويستضيف منتخب الأردن منافسه فلسطين يوم 20 مارس المقبل بالجولة السابعة، ثم يخرج لمواجهة كوريا الجنوبية يوم 25 من الشهر ذاته بالجولة الثامنة.
ويخوض المنتخب الأردني اختبارًا أمام مضيفه العماني في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة يوم 5 يونيو 2025، ثم يلعب مواجهة الجولة الأخيرة ضد العراق يوم 10 من الشهر ذاته بالأردن.