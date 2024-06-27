مواعيد مباريات منتخب الأردن في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب الأردني مشواره بالمجموعة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل باللعب أمام ضيفه الكويت، ثم يخرج يوم 10 من الشهر ذاته لمواجهة فلسطين بالجولة الثانية.

ويلتقي منتخب الأردن في الجولة الثالثة ضيفه كوريا الجنوبية يوم 10 أكتوبر المقبل، كما يستضيف عمان يوم 15 من الشهر نفسه في الجولة الرابعة.

ويخرج النشامى في الجولتين الخامسة والسادسة لمواجهتي العراق والكويت يومي 14 و19 نوفمبر المقبل.