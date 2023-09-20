نادي الاتحاد يكشف أسباب غياب كريم بنزيما وحمد الله عن تدريبات الفريق
كشف نادي الاتحاد السعودي تفاصيل غياب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبد الرزاق حمد الله عن المشاركة في تدريبات الفريق، مساء الثلاثاء.
وقال النادي في بيان رسمي، نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن بنزيما غاب عن التدريبات، بسبب إصابته بالإنفلونزا، بينما تعرض حمد الله للإصابة في الكتف.
وكتب حساب الاتحاد: "لم يشارك اللاعب كريم بنزيما في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية، فيما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبد الرزاق حمدالله عن تعرضه لإصابة في الكتف، وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب".
وخرج حمدالله قبل دقائق من نهاية الشوط الأول لمباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين، وأوضح النادي أن الجهاز الطبي سيتابع الخطة العلاجية للاعب.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح ضيفه ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، الخميس المقبل.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعرض لهزيمة واحدة في أول 6 جولات.
وتغلب الاتحاد في مباراته الماضية على نظيره الأخدود بهدف نظيف، سجله الفرنسي كريم بنزيما، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.