نادي الاتحاد يكشف أسباب غياب كريم بنزيما وحمد الله عن تدريبات الفريق

كشف نادي الاتحاد السعودي تفاصيل غياب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، والمغربي عبد الرزاق حمد الله عن المشاركة في تدريبات الفريق، مساء الثلاثاء.

وقال النادي في بيان رسمي، نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن بنزيما غاب عن التدريبات، بسبب إصابته بالإنفلونزا، بينما تعرض حمد الله للإصابة في الكتف.

وكتب حساب الاتحاد: "لم يشارك اللاعب كريم بنزيما في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية، فيما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبد الرزاق حمدالله عن تعرضه لإصابة في الكتف، وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب".