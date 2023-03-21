تقرير: رينارد خفض راتبه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات
ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية أن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي سيحل محل كورين دياكري كمدرب جديد لمنتخب فرنسا للسيدات، خاصة في ظل إبداء اللاعبات سعادتهن بوقوع اختيار الاتحاد المحلي على رينارد.
ولم يسبق للمدير الفني البالغ عمره 54 عامًا أن أدار فريقًا نسائيًّا، فيما يتردد أن لاعبات فرنسا سعيدات للغاية باختيار رينارد كبديل لدياكري، التي أقيلت من منصبها في وقت سابق من هذا الشهر بعد انقسام كبير بينها وبين اللاعبات خرج للعلن.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولاس، المسؤول أيضًا عن كرة القدم النسائية في الاتحاد الفرنسي، يقود عملية اختيار المرشحين إلى جانب رئيس ستراسبورغ مارك كيلر، وأمين الصندوق ألين رييرا، والأمين العام للاتحاد الفرنسي لورا جورج.
وجاءت نقطة التحول لمنتخب فرنسا للسيدات عندما أعلنت القائدة ويندي رينارد انسحابها من المنتخب، وحذا حذوها كاديدياتو دياني وماري أنطوانيت كاتوتو بسبب خلافات مع المدربة.
ومن المتوقع أن يعود إريك بلاهيتش، مساعد دياكري السابق، إلى منصبه لكن المفاوضات جارية.
هيرفي رينارد بالفعل مدرب متمرس على الساحة الدولية، وقد خفض راتبه كثيرًا من أجل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني للسيدات حسب تقرير ذا أثليتيك.
وتولى رينارد مسؤولية 12 فريقًا، بما في ذلك ستة منتخبات، خلال مسيرته التدريبية التي استمرت 24 عامًا، وقد فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.
وأصبح مديرًا للمنتخب السعودي في يوليو/تموز 2019، ولم يكتف بمساعدة فريقه في التأهل إلى مونديال قطر 2022 ، بل حقق أيضًا فوزًا مفاجئًا 2-1 على الأرجنتين في افتتاح دور المجموعات بالمونديال.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيينه بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء فترة عمله مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وحتى يتوصل إلى اتفاق بشأن الانفصال عن المنتخب السعودي لن يتمكن من العودة إلى فرنسا، حيث يتضمن عقده المستمر حتى الـ30 من يونيو/حزيران 2027 شرطًا جزائيًّا غير معروف قيمته لكن توجد مؤشرات محدودة على استعداد الاتحاد الفرنسي لدفعه.
وبعد المونديال تلقى رينارد عدة عروض لتدريب منتخبات، مثل: بلجيكا وبولندا، لكن لم ترق المفاوضات إلى حد الجدية المطلوبة لإتمام الأمر.
وسيقود رينارد منتخب السعودية بشكل طبيعي خلال الأجندة الدولية الجارية حيث سيخوض لقاءين وديين.