تقرير: رينارد خفض راتبه لتدريب منتخب فرنسا للسيدات

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل أولاس، المسؤول أيضًا عن كرة القدم النسائية في الاتحاد الفرنسي، يقود عملية اختيار المرشحين إلى جانب رئيس ستراسبورغ مارك كيلر، وأمين الصندوق ألين رييرا، والأمين العام للاتحاد الفرنسي لورا جورج.

وجاءت نقطة التحول لمنتخب فرنسا للسيدات عندما أعلنت القائدة ويندي رينارد انسحابها من المنتخب، وحذا حذوها كاديدياتو دياني وماري أنطوانيت كاتوتو بسبب خلافات مع المدربة.

ومن المتوقع أن يعود إريك بلاهيتش، مساعد دياكري السابق، إلى منصبه لكن المفاوضات جارية.

هيرفي رينارد بالفعل مدرب متمرس على الساحة الدولية، وقد خفض راتبه كثيرًا من أجل تولي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني للسيدات حسب تقرير ذا أثليتيك.

وتولى رينارد مسؤولية 12 فريقًا، بما في ذلك ستة منتخبات، خلال مسيرته التدريبية التي استمرت 24 عامًا، وقد فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.