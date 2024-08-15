أعلن النجم الساحلي التونسي اليوم الخميس تنصيب مجلس الإدارة الجديد الذي يتولى إدارة دواليب النادي بشكل مؤقت في ضوء الأزمة الإدارية والمالية التي يعيشها الفريق.

وأفرزت الأوضاع الصعبة للنجم الساحلي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة انسحاب رئيسه عثمان جنيح، قبل أن ينسج على منواله حامد كمون الرئيس المؤقت ثم فهمي النيفر الذي تولى مسؤولية الرئاسة لمدة لا تتجاوز شهرين قبل انسحابه في يوليو الماضي.

ويرأس زبير بية، قائد النجم التاريخي، وأحد أفضل لاعبي النادي لكل الأوقات، مجلس الإدارة المؤقت الذي تم تعيينه قبل أسبوعين لإنقاذ النادي من الفراغ الإداري الذي يحيط به.

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وتم مساء الخميس رسميا توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة المؤقت، وذلك برئاسة زبير بية فيما سيضطلع النجم السابق، ومهاجم منتخب تونس سابقا أمين الشرميطي بمنصب نائب رئيس مكلف برياضات كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، ويسرى الصافي مكلفة بالشؤون القانونية.

كما تم تعيين وليد بوسنينة في منصب مكلف بالتسويق و الإشهار وعادل قنون مكلفا بالتسويق والإشهار للمئوية ولطفي سليمان للعلاقات مع الهياكل الرياضية الوطنية محمد عيسى الأنور في منصب كاتب عام وعلياء المكطوف في منصب أمين مال.

ويخوض النجم الساحلي، الذي يحتفل عام 2025 بالذكرى المئوية لتأسيسه، الجولة الأولى من الدوري التونسي للمحترفين أمام الأولمبي الباجي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.