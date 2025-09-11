اعتراف صادم من واندا نارا حول خيانة إيكاردي لها

كتب: نور الدين ميفراني

عادت سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين واندا نارا لمهاجمة زوجها السابق المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب غلطة سراي عبر الكشف عن خيانته لها.

يوم الأحد الماضي، حلّت عارضة الأزياء الأرجنتينية ضيفةً على برنامج "Ferné con Grego" عبر قناة "Telefe" على يوتيوب، وكما هو معتاد من الحسناء الشقراء، فاجأت الجمهور باعترافات غير متوقعة عن حياتها الخاصة.

وكان أحد مواضيع البرنامج لحظة اكتشافها خيانة زوجها إيكاردي، قبل أربع سنوات، خانها لاعب غلطة سراي التركي مع عارضة الأزياء تشاينا سواريز.

أخبار ذات علاقة ينفق على عشيقته ويترك ابنتيه بلا علاج".. واندا نارا تفضح إيكاردي

كشف تفاصيل جديدة

ورغم مرور وقت طويل على تلك الليلة، كشفت واندا عن تفاصيل غير معروفة عن لحظة انتهاء علاقتهما.

طرح المذيع غريغو روسيلو السؤال الأهم: "هل علمتِ بمغازلته لتشاينا من خلال فحص هاتفه؟"، فأجابت واندا بحماس: "اكتشفتُ ذلك من خلال النظر في هاتفه".

في الوقت نفسه، تحدثت عن اللحظات المؤلمة التي مرت بها مع شركائها، موضحةً: "كانت هناك خيانة من جميع الأنواع، من يبحث يجد".

تعمل واندا اليوم سيدة أعمال، وتكشف عن حياتها الخاصة: "أنا عزباء، أمرٌ لا يُصدق، لأنني لطالما كان لديّ حبيب ومتزوجة منذ سنوات عديدة، والحقيقة هي: أنني أحب ذلك".

أخبار ذات علاقة بعد فضائح كرة القدم.. واندا نارا تتورط في علاقة مع متهم بغسيل أموال

في المقابلة، أوضحت موقفها من العلاقات العابرة بوضوح: "لستُ من النوع الذي يُحب المماطلة".

ووفقًا للصحفية الأرجنتينية ماريانا فابياني، فإن ظهور واندا في برنامج "Ferné con Grego" سيكون له تداعيات أيضًا.

ويُقال إن محاميي إيكاردي يُجرون محادثات بالفعل مع موكلهم بشأن رفع دعوى قضائية، إلا أن نية رفع دعوى قضائية ضد واندا لا تقتصر على تصريحاتها الأخيرة فحسب، بل اعتبر مهاجم غلطة سراي أيضًا تصريحات عامة أخرى عنه مسيئة.