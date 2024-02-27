"تيفو" مسيء يفجّر أزمة بين ناديي الترجي والنجم الساحلي

تسببت لافتة مسيئة رفعتها مجموعات "ألتراس" نادي الترجي التونسي في مباراة فريقها أمام النجم الساحلي، الأسبوع الماضي، في أزمة بين الفريقين وصل صداها إلى أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وخلال المواجهة التي جمعت الترجي التونسي بالنجم الساحلي، على ملعب رادس الأولمبي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، رفع عدد من مشجعي "الألتراس" في الترجي لافتة تضمنت عبارات اعتبرها النجم الساحلي مسيئة ومحرضة على العنف، قبل أن يتوجه بشكوى إلى لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مطالبًا بمعاقبة منافسه، واتخاذ الخطوات التأديبية اللازمة بحق النادي ومشجعيه.

وأبدت إدارة فريق "جوهرة الساحل"، بطل تونس للموسم المنقضي، استنكارها لما اعتبرتها لافتة تنم عن السقوط الأخلاقي كانت رفعتها فئة من جماهير الترجي الرياضي التونسي خلال مقابلة الجولة للمسابقة الأفريقية بين الفريقين.