"تيفو" مسيء يفجّر أزمة بين ناديي الترجي والنجم الساحلي
تسببت لافتة مسيئة رفعتها مجموعات "ألتراس" نادي الترجي التونسي في مباراة فريقها أمام النجم الساحلي، الأسبوع الماضي، في أزمة بين الفريقين وصل صداها إلى أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وخلال المواجهة التي جمعت الترجي التونسي بالنجم الساحلي، على ملعب رادس الأولمبي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، رفع عدد من مشجعي "الألتراس" في الترجي لافتة تضمنت عبارات اعتبرها النجم الساحلي مسيئة ومحرضة على العنف، قبل أن يتوجه بشكوى إلى لجنة التأديب في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مطالبًا بمعاقبة منافسه، واتخاذ الخطوات التأديبية اللازمة بحق النادي ومشجعيه.
وأبدت إدارة فريق "جوهرة الساحل"، بطل تونس للموسم المنقضي، استنكارها لما اعتبرتها لافتة تنم عن السقوط الأخلاقي كانت رفعتها فئة من جماهير الترجي الرياضي التونسي خلال مقابلة الجولة للمسابقة الأفريقية بين الفريقين.
وقالت في بيان رسمي نشر على الحساب الرسمي للنادي، إنها تطلب رسميًا من هيئة الفريق المنافس الاعتذار لجماهير النجم ومسؤوليه، واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال المشينة.
وكشفت إدارة النجم الساحلي أنها أرسلت ملفًا متكاملاً لـ"كاف" تطلب منه تطبيق لوائحها لمعاقبة الترجي وجماهيرها.
وتعرف علاقة الترجي التونسي والنجم الساحلي بالتنافس الرياضي الذي يصل أحيانًا حد العداوة بين مشجعي الناديين اللذين يعدان من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب المحلية والقارية.
من جانبه، لم يرد الترجي على الشكوى التي وجهها منافسه إلى الاتحاد الأفريقي للعبة، واكتفى في بيان مقتضب بتوجيه الشكر لجماهيره على وقفتها بجانب النادي ومساندته لمواصلة طريقه في المسابقات الأفريقية.
يُشار إلى أن الترجي فاز، السبت الماضي، على النجم بهدفين دون ردٍ لينعش حظوظه في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، حيث سيكون مطالبًا بالفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني، يوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة للمرور للأدوار الإقصائية.
في مقابل ذلك، فقد النجم الساحلي كل حظوظه في التأهل بعدما تجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز الأخير، قبل حلوله ضيفًا على بترو أتلتيكو الأنجولي، السبت المقبل، لحساب ختام دور المجموعات.
يذكر أن أحداث العنف والشغب في المواجهات السابقة بين الترجي والنجم ، تكررت بشكل متصاعد على المستطيل الأخضر كما على المدرجات في السنوات الأخيرة، وآخرها الموسم الماضي في ملعب رادس خلال مباراة ضمن الدوري التونسي الممتاز، والتي قررت فيها الرابطة التونسية لكرة القدم معاقبة لاعب الترجي معتز الزدام بالإيقاف عن النشاط لأربع مباريات بعد اعتدائه بالركل على مسؤول من النجم الساحلي بعد نهاية المواجهة.