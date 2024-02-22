ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتمسك بالصدارة ويقلب تأخره أمام لوتون تاون

وهز فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو الشباك في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليقودا ليفربول المتأثر بالإصابات لإحكام قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح شيدوزي أوجبيني لاعب لوتون التسجيل في الدقيقة 12 ليتأخر ليفربول، الذي افتقد خدمات عدد من أبرز لاعبيه بينهم محمد صلاح وداروين نونيز، حتى نهاية الشوط الأول لأول مرة على ملعبه بالدوري هذا الموسم.

لكن ليفربول رفع مستواه في الشوط الثاني إذ سجل فان دايك في الدقيقة 56 عندما حول برأسه ركلة ركنية لعبها أليكسيس ماك أليستر الذي لعب عرضية أخرى بعدها بدقيقتين حولها ماك أليستر برأسه إلى داخل الشباك.

وأكمل لويس دياز وهارفي إليوت رباعية ليفربول في الدقيقتين 71 و90 على الترتيب.