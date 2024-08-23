نشبت أزمة كبيرة بين مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب ونجم الفريق أحمد سيد "زيزو" بشأن مستقبله مع الفريق.

ويرتبط زيزو بعقد مع الزمالك يمتد حتى صيف 2025، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل من دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء.

وفتحت إدارة الزمالك ملف تجديد عقد اللاعب الذي تلقى أيضًا عروضًا لمغادرة أسوار القلعة البيضاء من ناديي نيوم السعودي والعربي القطري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن زيزو مصمم على الرحيل إلى نادي نيوم السعودي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن الزمالك طلب من زيزو تجديد تعاقده والرحيل إلى نيوم على سبيل الإعارة، ولكن زيزو رفض وطلب الرحيل النهائي، خاصة أنه سيحصل في الموسم على 10 ملايين دولار مدة موسمين دفعة واحدة.

وأضاف: "رغم تصريحات والد زيزو بأنه يرغب في التجديد للزمالك، ولكن الأمور عكس ذلك، واللاعب يرغب في الرحيل".

وأتم المصدر قائلًا:" زيزو طلب من الزمالك الموافقة أفضل من الرحيل في يناير المقبل مجانًا من دون استفادة مالية للفريق الأبيض".

وشارك زيزو أخيرًا مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس واحتل خلالها الفراعنة المركز الرابع.