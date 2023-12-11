مانشستر يونايتد يحسم مصير مارسيال مع الفريق

وتابع: "إذا رفض مانشستر يونايتد تفعيل خيار تمديد عقد مارسيال، ستكون نافذة الانتقالات المقبلة هي الفرصة الأخيرة لتحقيق رسوم من بيعه، في حين ستتمكن الأندية الأخرى من التفاوض معه اعتبارًا من الأول من يناير، كما سيصنع أي بيع له مكانًا في التشكيلة وتوفير راتبه الذي قد تستخدمه لتعزيز هجوم الفريق".

مارسيال كان وقَّع عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات في عام 2019، والذي شمل بندًا يتيح للنادي تمديد إقامته لمدة 12 شهرًا حتى يونيو 2025.

مانشستر يونايتد ضمّ مارسيال، البالغ 27 عامًا، من موناكو عام 2015 في مقابل 60 مليون يورو، وسجل 63 هدفًا في 208 مباراة بالدوري، ولم يتمكن قط من إثبات نفسه كلاعب أساسي.

في يناير 2022، أُعير إلى إشبيلية، وخلال الموسم الحالي شارك في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي، وسجَّل هدفًا وحيدًا.