الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيك بلباو الودية

ينتظر عشاق ليفربول مواجهة قوية للفريق بقيادة آرني سلوت، مساء اليوم الاثنين، ضد أتلتيك بلباو على ملعب "آنفيلد" في إطار استعداد الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.

كان ليفربول قد فاز على بريستون بثلاثة أهداف مقابل هدف وديًا، قبل أن ينتصر بخماسية نظيفة ضد ستوك سيتي، ثم خسر من ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وانتصر ليفربول على فريق يوكوهاما الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الأربعاء الماضي.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد بمباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس يوم الأحد المقبل على ملعب "ويمبلي"، قبل مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم 15 أغسطس.

وسينقسم اللقاء على مواجهتين في موعدين متتالين، حيث يسعى سلوت لمنح الفرصة لأكبر عدد من لاعبي الفريق، وتُقام المباراة الودية الأولى بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أن تنطلق الثانية في تمام الساعة 10 مساءً.

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لم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق إذاعة المباراة، واكتفى ليفربول بالتأكيد بأنها ستُبث عبر قناة LFCTV الخاصة بالنادي.