أرتيتا: آرسنال يسعى لتعزيز صفوفه في انتقالات يناير

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيسعى لتعزيز صفوفه في فترة انتقالات يناير/ كانون الثاني لكن يتعين عليه تحديد اللاعبين أصحاب القدرات المميزة.

وقبل توقف الدوري الممتاز بسبب كأس العالم كان آرسنال يتصدر المسابقة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعد 14 مباراة.

لكنه سيفتقد جابرييل جيسوس الذي تعرض لإصابة ستبعده طويلا بعد أن خضع المهاجم البرازيلي لجراحة بسبب مشكلة في الركبة في كأس العالم بقطر.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة وست هام يونايتد في 26 ديسمبر: "سينشط الفريق في انتقالات يناير حيث نتطلع لتعزيز صفوفنا.. نحتاج لتعزيز صفوفنا في كل فترة انتقال لكننا نبحث دوما عن اللاعب المناسب".