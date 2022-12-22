أرتيتا: آرسنال يسعى لتعزيز صفوفه في انتقالات يناير
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيسعى لتعزيز صفوفه في فترة انتقالات يناير/ كانون الثاني لكن يتعين عليه تحديد اللاعبين أصحاب القدرات المميزة.
وقبل توقف الدوري الممتاز بسبب كأس العالم كان آرسنال يتصدر المسابقة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعد 14 مباراة.
لكنه سيفتقد جابرييل جيسوس الذي تعرض لإصابة ستبعده طويلا بعد أن خضع المهاجم البرازيلي لجراحة بسبب مشكلة في الركبة في كأس العالم بقطر.
وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة وست هام يونايتد في 26 ديسمبر: "سينشط الفريق في انتقالات يناير حيث نتطلع لتعزيز صفوفنا.. نحتاج لتعزيز صفوفنا في كل فترة انتقال لكننا نبحث دوما عن اللاعب المناسب".
وأضاف: "نعرف تماما قدراتنا من حيث الكفاءة والعدد وسنركز على اختيار أفضل العناصر في يناير".
وقال أرتيتا إن إصابة جيسوس ضربة موجعة لفريقه خاصة مع عدم وجود أي إطار زمني لعودته.
ومن المرجح أن يغيب الجناح ريس نيلسون لفترة بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية بينما يقترب لاعب الوسط الهجومي إميل سميث-رو من العودة من إصابة في أعلى الفخذ.
وأضاف أرتيتا: "في حالة جابرييل من الصعب تحديد أي إطار زمني.. بالنسبة لريس، سيغيب لفترة (عدة أسابيع). إميل يقترب من العودة، كان قد تعرض لانتكاسة لكنه بات قريبا من العودة".
كما يغيب وليام ساليبا قلب دفاع فرنسا عن المباراة لأنه لم يعد حتى الآن إلى آرسنال بعد أداء الواجب الدولي.