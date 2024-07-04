كشف السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن مصير محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الفريق، والذي تسبب في مشاكل بالفترة الأخيرة، أجبرت مدرب الفريق الأحمر على استبعاده.

وكان مارسيل كولر قد استبعد محمود كهربا من التدريبات الجماعية، يوم الأحد الماضي.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء الاثنين الماضي، بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري، وأخيرًا من مباراة يوم الخميس أمام الداخلية.

وكشف المدرب السويسري عن موعد انتظام كهربا في التدريبات الجماعية، قائلًا إن اللاعب سينتظم في مران الفريق الأحد المقبل.

وأوضح المدير الفني الفريق الأحمر أن اختياراته للمشاركة في المباريات تتم بناء على الاجتهاد في التدريب.

وواصل الأهلي انتصاراته المحلية مطاردًا بيراميدز على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تفوق على ضيفه الداخلية 4-1 اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة 29 للمسابقة.

واكتفى الأهلي بأربعة أهداف بعد أن أهدر لاعبوه العديد من الفرص التي كانت ستجعل النتيجة أكبر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة، ولكن من 26 مباراة وللأهلي أربع مباريات مؤجلة.