بعد أزمة أوسيمين.. المدير التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي في نابولي يرحل عن منصبه

كشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن نابولي انفصل، رسميًا، عن أليسيو فورتينو المدير التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الأزمة التي سببها بعد نشر مقطعي فيديو للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين على موقع "TikTok".

ونشر الحساب الرسمي لنابولي على موقع "TikTok" مقطعي فيديو سخر أحدهما من إهدار أوسيمين ضربة جزاء ضد بولونيا، وتضمن الفيديو صوتًا غريبًا ومتسارعًا، قبل أن يتم حذفه.

وأثار هذا الأمر غضب أوسيمين هداف الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، كما أثار غضب عدد من زملائه المقربين والمشجعين والمسؤولين الحكوميين في بلاده نيجيريا.

وبعد رد الفعل العنيف، ترك أليسيو فورتينو، الذي عمل مع نابولي لمدة عامين ونصف العام، منصبه.