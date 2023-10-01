بعد أزمة أوسيمين.. المدير التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي في نابولي يرحل عن منصبه
كشف موقع "فوتبول إيطاليا" أن نابولي انفصل، رسميًا، عن أليسيو فورتينو المدير التنفيذي لوسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الأزمة التي سببها بعد نشر مقطعي فيديو للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين على موقع "TikTok".
ونشر الحساب الرسمي لنابولي على موقع "TikTok" مقطعي فيديو سخر أحدهما من إهدار أوسيمين ضربة جزاء ضد بولونيا، وتضمن الفيديو صوتًا غريبًا ومتسارعًا، قبل أن يتم حذفه.
وأثار هذا الأمر غضب أوسيمين هداف الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، كما أثار غضب عدد من زملائه المقربين والمشجعين والمسؤولين الحكوميين في بلاده نيجيريا.
وبعد رد الفعل العنيف، ترك أليسيو فورتينو، الذي عمل مع نابولي لمدة عامين ونصف العام، منصبه.
لكن "فوتبول إيطاليا" أكد أن أليسيو فورتينو كان قد قرر بالفعل، منذ وقت، التنحي عن منصبه، وأن رحيله لا علاقة له بأي حال من الأحوال بأزمة أوسيمين.
وأشار إلى أن فورتينو لم يُنتج بنفسه مقطع الفيديو، وأن الشخص الذي فعل ذلك اعتذر شخصيًا بالفعل لأوسيمين.
وأصدر فورتينو بيانًا أعلن فيه رحيله عن نابولي، لكنه لم يشر إلى أوسيمين أو مقطعي الفيديو على موقع "TikTok".
وقال فورتينو: "اليوم، بعد 805 أيام، وصلت مغامرتي الاحترافية مع نابولي إلى نهايتها، وبالنسبة للكثيرين كانت هذه الوظيفة بمثابة حلم، وبالنسبة لي كانت حقيقة يومية، وواقعًا مبنيًا على الالتزام، وتغذيه الرغبة المستمرة في التعلم".
وأضاف: "لا يسعني إلا أن أعرب عن امتناني العميق لجميع زملائي والمتعاونين والشركاء والمعجبين الذين التقيت بهم خلال هذه الرحلة الطويلة لجعل هذه التجربة مميزة للغاية، وأترك الشركة وأنا أحمل ثروة من الذكريات الاستثنائية والحماس للمغامرات الجديدة التي تنتظرني، شكرًا مرة أخرى على كل شيء، ونراكم قريبًا".
ويستعد نابولي لمواجهة ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب دييغو مارادونا.
وفي الدوري الإيطالي، جمع نابولي، بطل الموسم الماضي، 13 نقطة من 7 مباريات، ويتأخر بـ 4 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.