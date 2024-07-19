يحلم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بالحصول على ميدالية في كرة القدم، عندما يلعب الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، والتي تبدأ يوم الـ24 من يوليو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد في المجموعة الثالثة بجوار كل من: إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، وأوزباكستان.

وغادر المنتخب الأولمبي إلى مدينة نانت استعدادًا لأول لقاء في مسابقة كرة القدم بالدورة الأولمبية مع جمهورية الدومينيكان في 24 يوليو.

حلم ميكالي

ميكالي حصد ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مع منتخب البرازيل، ويريد تكرار هذا الإنجاز مع منتخب مصر.

المدرب البرازيلي قال في تصريحات تلفزيونية، إن حلم الميدالية الأولمبية مشروع يراوده منذ عامين".

وأوضح: "كما كنت أبحث عن ميدالية ذهبية أولى في البرازيل وحققناها، ها نحن هنا نبحث عن أول ميدالية أولمبية كروية في تاريخ مصر.. أنا مقتنع بقدرات اللاعب المصري، فهو ليس أقل من أي لاعب آخر".

وأضاف: "في مصر نحتاج إلى العمل، ونقل التجارب وتحفيز اللاعبين، والأهم هو العقلية القوية".

أوراق مدرب مصر

المدرب البرازيلي ضم لاعبين فقط فوق السن، وهما محمد النني، وأحمد مصطفى زيزو، رغم إمكانية ضم 3 لاعبين تتجاوز أعمارهم 23 عامًا للمشاركة في الأولمبياد.

ويرى ميكالي أن زيزو والنني عنصرا خبرة مهمان، وسيكتفي بهما مع مجموعة اللاعبين الشباب، والذين يشاركون باستمرار مع فرقهم بالدوري المصري.

منتخب مصر الأوليمبي وصيف بطل أفريقيا، لعب عدة مباريات ودية قوية، وخاض احتكاكات كثيرة، جعلت مدربه يثق بأن يذهب بعيدًا خلال الأولمبياد.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الأولمبي المصري:

حراسة المرمى: حمزة علاء، وعلي الجابري، ومحمد سيحا.

مدافعون: محمد طارق، وحسام عبدالمجيد، وأحمد عيد، ومحمد حمدي، وعمر فايد، وكريم الدبيس.

لاعبو الوسط: محمد النني، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وأحمد قطة، وعلي زعزع، ومحمود جهاد، وأحمد نبيل (كوكا).

مهاجمون: إبراهيم عادل، وأسامة فيصل، ومصطفى سعد، وبلال مظهر، وأحمد سيد (زيزو).

تاريخ الفراعنة في الأولمبياد

شارك منتخب مصر في الأولمبياد 12 مرة، وسيظهر في بطولة باريس 2024، للمرة رقم 13 في تاريخه، مع العلم أنه سبق أن صعد إلى دورتي 1956 و1980، لكنه انسحب بسبب الظروف السياسية.

وستعود مصر للأولمبياد بعد آخر مرة شاركت خلالها في لندن 2012.

ومنذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية، خاض منتخب مصر 31 مباراة حقق فيها 9 انتصارات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى 18 هزيمة.

وأحرز أحفاد الفراعنة 62 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 85 هدفًا.

أخبار ذات علاقة مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في "باريس 2024”

أول مشاركة لمصر

كان الظهور الأول للمنتخب المصري في الأولمبياد، خلال بطولة أنتويرب العام 1920، لعب منتخب مصر مباراة واحدة ضد إيطاليا في 28 أغسطس 1920.

وكانت هذه أول مباراة دولية رسمية للفراعنة، ولكنهم خسروا 2-1.

أما الظهور الثاني، فكان في باريس 1924، ووصل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد الفوز على المجر 3-0، وكان ذلك أول انتصار لمصر في الأولمبياد.

وخسر الفراعنة أمام السويد 5-0 ليفشلوا في بلوغ نصف النهائي.

الظهور الثالث كان في أمستردام 1928، وحقق منتخب مصر المركز الرابع في تلك النسخة، وخسر بنتيجة تاريخية أمام إيطاليا 11-3، في مباراة المركزين الثالث والرابع.

وشهدت بطولة برلين 1936 الظهور الرابع لمنتخب مصر، ولعب مباراة واحدة أمام النمسا، وخسرها 3-1.

أما الظهور الخامس، فكان في لندن 1948، وأيضًا لعب منتخب مصر مباراة واحدة حيث خسر أمام الدنمارك 3-1.

المشاركة رقم 6، كانت في دورة هلسنكي 1952، وأول مباراة فاز منتخب مصر على تشيلي 5-4، قبل أن يخسر أمام ألمانيا 3-1، في ربع النهائي

المشاركة السابعة، كانت من نصيب بطولة روما 1960، ولأول مرة يشارك منتخب مصر بنظام المجموعات، وتواجد في المجموعة الأولى بجانب كل من: يوغوسلافيا، بلغاريا، وتركيا.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل بعد احتلاله المركز الثالث دون تحقيق أي فوز.

الظهور الثامن كان في طوكيو 1964، واحتل المركز الرابع، حيث خسر أمام ألمانيا 3-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أما المشاركة رقم 9، فكانت في دورة لوس أنغلوس 1984، وخسر الفراعنة مباراة الدور ربع النهائي أمام فرنسا 2-0.

وشهدت دورة برشلونة 1992 المشاركة رقم 10 للفراعنة، حيث لم ينجح منتخب مصر في العبور من دور المجموعات.

أما المشاركة رقم 11، فكانت في لندن 2012، وودَّع الفراعنة الدورة بالخسارة أمام اليابان 3-0 في ربع النهائي.

المشاركة 12 كانت في طوكيو العام 2020، وودّع منتخب مصر الأولمبي المنافسات بالخسارة أمام البرازيل بهدف دون ردٍ، في الدور ربع النهائي.

الظهور رقم 13، سيكون في باريس 2024، ويحلم الفراعنة بأول ميدالية لكرة القدم في تاريخ مصر.