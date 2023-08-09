شكك في قدوم ميسي للفريق.. إنتر ميامي يفسخ عقد حارسه نيك مارسمان

كشفت صحيفة "ماركا" أن نادي إنتر ميامي قام بفسخ عقد حارسه نيك مارسمان، الذي سبق وأن شكك في إمكانية توقيع النادي مع ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إلى أن "النادي قام بممارسة حقه في فسخ عقد الحارس الهولندي، الذي أصبح الآن لاعبًا حرًا في سن 32 عامًا، حيث تسمح قواعد الدوري فقط للفرق بكسر صفقة لاعب واحد، لذلك من الواضح أن تعليقاته اللاذعة لم ترقَ للإدارة".

وكان مارسمان قد علق منذ فترة على إمكانية تعاقد فريقه مع ميسي، حيث قال في تصريحات لشبكة "ESPN" الرياضية: "أعتقد شخصياً أن النادي غير جاهز لوصول ميسي، لدينا ملعب مؤقت، ويمكن للناس المشي على أرض الملعب، ولا توجد بوابات، كما نغادر إلى الملعب دون أمن، أعتقد أنهم ليسوا مستعدين، لكني آمل أن يأتي".