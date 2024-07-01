عضو رابطة الأندية يحرج مجلس إدارة الزمالك

ثروت سويلم ناقض تصريحات مسؤولي الزمالك بظهور تليفزيوني عبر قناة "MBC MASR2" مؤكدًا أن رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات ليس صحيحًا في الموسم المقبل.

وتابع:" لم يتم مناقشة مصير عامر حسين من جانب رابطة الأندية ولم نتخذ قرارًا بشأن رحيله عن منصبه".

وأشار إلى أنه لم يصدر قرار بإحالته للجنة الانضباط كما يتردد موضحًا أن التحكيم المصري يحتاج لخطوات لتصحيح مساره وعلى رأسها الاعتماد على خبير وطني وليس أجنبي.