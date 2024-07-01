عضو رابطة الأندية يحرج مجلس إدارة الزمالك
أحرج ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية المصرية ، مجلس إدارة نادي الزمالك بتصريحات قوية على خلفية أزمة انسحاب الفريق الأبيض ورفضه خوض لقاء الأهلي في الدوري المصري.
ورفض الزمالك خوض لقاء الأهلي بسبب ما وصفه بـ"الظروف القهرية" لغياب مبدأ تكافؤ الفرص متمسكًا بتحقيق مطالبه وعلى رأسها فتح تحقيق في مخالفات تحكيمية ضد فريقه في لقاء المصري بجانب استكمال المنافسين مبارياتهم المؤجلة من الدور الأول قبل خوض لقاءات الدور الثاني.
ولكن الزمالك تراجع عن موقفه وقرر استكمال الدوري بخوض لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة الثامنة والعشرين والذي فاز به الفريق الأبيض بنتيجة 4-2.
وكشف أحمد سالم متحدث الزمالك في تصريحات تليفزيونية عن حصول ناديه على وعود بتنفيذ بعض مطالبه وعلى رأسها رحيل عامر حسين عن الإشراف على لجنة المسابقات برابطة الأندية ورحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وإحالة ثروت سويلم للجنة الانضباط لتصريحاته ضد القلعة البيضاء.
ثروت سويلم ناقض تصريحات مسؤولي الزمالك بظهور تليفزيوني عبر قناة "MBC MASR2" مؤكدًا أن رحيل عامر حسين عن إدارة المسابقات ليس صحيحًا في الموسم المقبل.
وتابع:" لم يتم مناقشة مصير عامر حسين من جانب رابطة الأندية ولم نتخذ قرارًا بشأن رحيله عن منصبه".
وأشار إلى أنه لم يصدر قرار بإحالته للجنة الانضباط كما يتردد موضحًا أن التحكيم المصري يحتاج لخطوات لتصحيح مساره وعلى رأسها الاعتماد على خبير وطني وليس أجنبي.