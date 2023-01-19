قناة سبورت TV البرتغالية تعلن نقل مباريات الدوري السعودي

وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل؛ ما يعني أنه يحق للهلال أو أي ناد آخر التفاوض مع اللاعب من الشهر الحالي دون موافقة باريس سان جيرمان، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيلعب نجوم من نادي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، حيث سيتجدد التنافس بين ميسي ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.