قناة سبورت TV البرتغالية تعلن نقل مباريات الدوري السعودي
أعلنت قنوات سبورت TV البرتغالية نقلها مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وكتبت في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر": "الدوري السعودي على قناة سبورت TV".
ويأتي إعلان القناة بعد أسابيع من انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر حتى 2025.
كما يرتبط الهلال والنصر بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث ذكر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني قبل أيام أن الهلال عرض على ليونيل ميسي الانضمام للفريق مقابل 300 مليون يورو.
وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل؛ ما يعني أنه يحق للهلال أو أي ناد آخر التفاوض مع اللاعب من الشهر الحالي دون موافقة باريس سان جيرمان، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.
وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيلعب نجوم من نادي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، حيث سيتجدد التنافس بين ميسي ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.