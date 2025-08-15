كلمة الخطيب.. 3 خطوات حاسمة لإخماد "فتنة" الأهلي المصري

تشهد أروقة النادي الأهلي المصري في الأيام الأخيرة حالة من الاضطراب والجدل أثارت موجة من المخاوف حول وجود فتنة داخل "بيت المارد الأحمر".

الإخفاقات المبكرة في الدوري المصري الممتاز، والخلافات الداخلية التي تسربت إلى وسائل الإعلام، أثارت العديد من التساؤلات حول قدرة النادي على تجاوز هذه الأزمة دون أن يتأثر الفريق الأول لكرة القدم.

وفرضت تلك الظروف نفسها بقوة في ظل الفتنة التي ظهرت في النادي، ما استدعى تدخلات فعلية من محمود الخطيب رئيس النادي، الذي يجب أن يتصدى بحزم لهذه الأزمة من خلال ثلاث خطوات حاسمة تهدف إلى إخماد هذه الفتنة وإعادة الاستقرار والسيطرة على مجريات الأمور.

الخطوة الأولى: الفوز على فاركو

شهدت بداية الموسم الحالي تعادل الأهلي مع فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وهو ما مثّل صدمة لجماهير النادي وانتقادات للمدرب خوسيه ريبيرو.

ويسعى النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، لتعويض تلك النقاط الضائعة من خلال تحقيق الانتصار في الجولة الثانية أمام فاركو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لاستعادة الثقة والروح القتالية في صفوف الفريق.

وقد أبدى الجهاز الفني استعداداته بإجراء تغييرات أساسية في التشكيلة، مع توجيه تعليمات صارمة للاعبين بضرورة تصحيح الأخطاء السابقة والعودة إلى الأداء القوي.

الخطوة الثانية: كلمة الخطيب

سيأخذ محمود الخطيب على عاتقه مهمة تهدئة الأجواء داخلياً، وعليه أن يخرج بتصريحات واضحة نفى فيها شائعات رحيل المدرب خوسيه ريبيرو، ويجدد ثقته الكاملة به.

هذه الخطوة ستكون رسالة ثبات للفريق واللاعبين وللجماهير، وتؤكد أن الإدارة تدعم الجهاز الفني بكل قوتها، وأن استقرار الفريق يتطلب وحدة الصف والابتعاد عن الفتن والتمزقات.

الخطوة الثالثة: إنهاء قصص العقود

على الصعيد الإداري، يجب أن تعمل إدارة النادي الأهلي تحت إشراف محمود الخطيب على إنهاء كل خلافات العقود المالية والحقوقية للاعبين، التي كانت سبباً بنفور وتأزم العلاقة بين بعض نجوم الفريق والإدارة.

ويجب أن يحسم النادي موقف كل من إمام عاشور الذي يرغب في مساواته بل وتخطي عقود أحمد مصطفى زيزو وتريزيغيه، خاصة أنه يرى أنه هداف الفريق وأن الأهلي عانى كثيرًا من غيابه.

كما يجب أيضًا إنهاء "صداع" كل من أليو ديانع وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، وتمديد عقودهم أو الموافقة على رحيلهم إلى أي دوري خارجي والاستفادة منهم ماليًا لإنهاء تلك الأزمات.