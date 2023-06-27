مانشستر سيتي يعلن رسميًا ضم ماتيو كوفاسيتش

فيما قال كوفاسيتش عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ولا أستطيع الانتظار لبدء مسيرتي مع الفريق".

وأضاف: "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب غوارديولا يعرف كم هم رائعون، وبالنسبة لي هم الأفضل في العالم، والبطولات التي حققوها واضحة للجميع لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم، والانضمام لهذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأفعله، وأعلم أنه تحت قيادة بيب يمكنني أن أصبح لاعبًا أفضل".