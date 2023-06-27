مانشستر سيتي يعلن رسميًا ضم ماتيو كوفاسيتش
أعلن نادي مانشستر سيتي، تعاقده مع ماتيو كوفاسيتش قادمًا من تشيلسي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وتوصل مسؤولو مانشستر سيتي إلى اتفاق مع تشيلسي، بشأن الحصول على خدمات اللاعب الكرواتي.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن القيمة المالية لصفقة انتقال كوفاسيتش بلغت 30 مليون جنيه إسترليني.
ويعد كوفاسيتش الصفقة الأولى بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية لهذا العام.
وقال النادي في بيانه الرسمي إن كوفاسيتش وقّع عقدًا سيظل بمقتضاه مع بطل أوروبا، لمدة 4 سنوات.
فيما قال كوفاسيتش عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ولا أستطيع الانتظار لبدء مسيرتي مع الفريق".
وأضاف: "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب غوارديولا يعرف كم هم رائعون، وبالنسبة لي هم الأفضل في العالم، والبطولات التي حققوها واضحة للجميع لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم، والانضمام لهذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأفعله، وأعلم أنه تحت قيادة بيب يمكنني أن أصبح لاعبًا أفضل".