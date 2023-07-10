بيكهام يساعد في رسم لوحة جدارية ضخمة لميسي في ميامي (فيدي)
يخطط ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي الأمريكي لاستقبال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سينضم للفريق خلال أيام.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تم رسم لوحة جدارية ضخمة لليونيل ميسي تكريمًا لأكبر نجم في كرة القدم ينضم إلى فريق في الدوري الأمريكي.
وشاركت فيكتوريا زوجة ديفيد بيكهام اللقطات على حسابها على "إنستغرام"، ويظهر ديفيد على رافعة وهو يساعد في رسم اللوحة الجدارية الضخمة على جانب مبنى في ميامي.
ونشرت زوجة بيكهام فيديو للاعب السابق وهو على الرافعة وكتبت: "ألا يوجد شيء لا يستطيع بيكهام فعله؟.
وأضافت: "لم يتبق سوى أيام قليلة!!".
ومن المتوقع أن يصل ميسي إلى ميامي، يوم الثلاثاء، ويضع اللمسات الأخيرة على انتقاله المرتقب بشدة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ويقضي ميسي حاليًا إجازة في منطقة البحر الكاريبي مع عائلته.
وبحسب "ديلي ميل"، سيكسب ميسي ما بين 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار سنويًا في ميامي، مع تمويل عقده جزئيًا من قبل شركة أديداس، التي ستمنحه حصة من القمصان التي سيبيعونها، وآبل تي في، التي ستشاركه الأموال المكتسبة من البث التلفزيوني.
ويُعتقد أن ميسي البالغ من العمر 36 عامًا، والذي رفع كأس العالم العام الماضي مع الأرجنتين، وقع عقدًا لمدة عامين ونصف مع ميامي وسيكون لديه خيار التمديد لعام ثالث.
وفي حديثه الأسبوع الماضي عن اعتزازه بوصول ميسي الوشيك، قال بيكهام: "قبل أسبوعين استيقظت على حوالي مليون رسالة على هاتفي".
وأضاف: "كنت أفكر ما الذي حدث؟ لا أتلقى عادة هذا العدد الكبير من الرسائل، فجأة سمعت أن ليو قد خرج وأعلن أنه سيأتي إلى ميامي".
وتابع: "من الواضح أنها لم تكن مفاجأة بالنسبة لي، لطالما قلت منذ البداية إنه إذا أتيحت لي الفرصة لإحضار أفضل اللاعبين في اللعبة إلى ميامي، في أي وقت من مسيرتهم المهنية، فسأفعل ذلك، لقد التزمت دائمًا بهذا الالتزام لجماهيرنا".
ولم يحقق إنتر ميامي، النادي الجديد لميسي أي فوز في آخر 10 مباريات له بالدوري الأمريكي، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 7.
ومن المتوقع أن يظهر ميسي رفقة فريقه الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر.