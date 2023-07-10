بيكهام يساعد في رسم لوحة جدارية ضخمة لميسي في ميامي (فيدي)

ونشرت زوجة بيكهام فيديو للاعب السابق وهو على الرافعة وكتبت: "ألا يوجد شيء لا يستطيع بيكهام فعله؟.

وأضافت: "لم يتبق سوى أيام قليلة!!".

ومن المتوقع أن يصل ميسي إلى ميامي، يوم الثلاثاء، ويضع اللمسات الأخيرة على انتقاله المرتقب بشدة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويقضي ميسي حاليًا إجازة في منطقة البحر الكاريبي مع عائلته.

وبحسب "ديلي ميل"، سيكسب ميسي ما بين 50 مليون دولار إلى 60 مليون دولار سنويًا في ميامي، مع تمويل عقده جزئيًا من قبل شركة أديداس، التي ستمنحه حصة من القمصان التي سيبيعونها، وآبل تي في، التي ستشاركه الأموال المكتسبة من البث التلفزيوني.