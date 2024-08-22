كشف نادي نيوم، الناشط بدوري يلو السعودي، عن الحديث الحماسي لسلمان الفرج، قائد الفريق، للاعبين والذي انضم لنيوم في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من الهلال.

وشهد الموسم الماضي ابتعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية للفريق الهلالي، في ظل اعتماد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في وسط الملعب على الثلاثي روبن نيفيز، وسيرغي سافيتش، ومالكوم أوليفيرا.

وقرر الفرج خوض تحد جديد مع نيوم في "دوري يلو"، حيث كشف قبل انطلاق الموسم أن الفريق سيعمل بكل قوة للمنافسة والتأهل لدوري روشن الموسم المقبل، محذرا الهلال من قوة الفريق.

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وبالفعل حقق نيوم انطلاقة مميزة بفوزه (2-0) على مستضيفه أبها، مساء الأربعاء، عن طريق مهند آل سعد في الدقيقة 21، ورومارينيو في الدقيقة 42؛ ليحسم أول 3 نقاط في الموسم الرياضي الجديد.

ونشر النادي فيديو للفرج، وهو يقوم بتوجيه رسالة قوية للاعبي نيوم قبل الدخول لأرض الملعب، وهي طريقة كان يتبعها دائما مع لاعبي الهلال، حيث قال في رسالته للاعبين: "لازم تعطي بقوة من أول مباراة وتظهر للكل سبب وجودك هنا، بدايتنا لازم تكون قوية".

وكان نيوم حسم العديد من الصفقات الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ أبرزها التعاقد مع المدافع أحمد حجازي والمهاجم البرازيلي رومارينيو، من نادي الاتحاد، بالإضافة إلى قائد الهلال الكبير سلمان الفرج، وموهبة الفتح عباس الحسن.

ويحظى نيوم بدعم استثماري كبير في السعودية، وعلى المستوى الاقتصادي يبدو أنه بات رقمًا صعبًا رياضيًّا.