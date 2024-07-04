المغرب يعتزم تشييد أكبر وأفضل ملعب في العالم

أعلن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن بلاده ستشيد أكبر ملعب في العالم، استعدادا لمونديال 2030، الذي تستضيفه المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال لقجع لوكالة أنباء المغرب الرسمية إن "الملعب الكبير الذي سيتم بناؤه في بنسليمان غرب البلاد، بطاقة استيعابية تبلغ 115 ألف متفرج، سيكون استثنائيا بكل المقاييس".

وأضاف على هامش اجتماع في مدينة الدار البيضاء لتقييم استعداداتها لاستضافة المونديال: "سيكون هذا الاستاد أكبر وأفضل معلم كروي على مستوى العالم، وسيضيف إشعاعا آخر للإشعاع الحضاري الذي تزخر به المملكة"، دون تحديد جدول زمني لجهوزيته".

وأكد أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تتبع تنفيذ المشاريع عن قرب، حسب أجندة معينة".

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وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعلن ملك المغرب محمد السادس، منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم على نحو مشترك لبلاده ولإسبانيا والبرتغال، وفق بيان الديوان الملكي.

وفي مارس/ آذار 2023 أعلن العاهل المغربي قرار بلاده الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه، بعد الفشل في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994، واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026، التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.