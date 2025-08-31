صاروخ سوبوسلاي يدمر المدفعجية.. ليفربول يحقق 3 مكاسب ضخمة بالفوز على آرسنال

كتب: نور الدين ميفراني

حسم ليفربول قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على آرسنال 1-0 ليعتلي الصدارة وحيدا ويحقق العلامة الكاملة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 83 عبر تسديدة من لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، دمرت آمال فريق "المدفعجية" في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب آنفيلد.

وبعد إضافة 3 نقاط غالية لفريق المدرب آرني سلوت، حقق ليفربول 3 مكاسب من الفوز على آرسنال:

توجيه ضربة لمنافس مباشر على اللقب

وجه ليفربول ضربة قوية لمنافس مباشر على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هزيمة آرسنال الذي يرشحه كثير من المتتبعين للتتويج هذا الموسم.

وحتى المصري محمد صلاح نجم الريدز رشح فريق ميكيل أرتيتا للفوز باللقب واعتبرهم المرشح الأول.

دخول التوقف الدولي بصدارة وعلامة كاملة

بعد الفوز على آرسنال اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وحيدا بـ9 نقاط محققًا العلامة الكاملة: 3 انتصارات في 3 مواجهات.

وسيحافظ على الصدارة لمدة أسبوعين على الأقل بسبب التوقف الدولي ومباريات المنتخبات الوطنية.

ثقة أكبر بالصفقات والمشروع الجديد

صرف ليفربول أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الصيفية وجلب لاعبين أغلبهم شبان للمستقبل ونجوم واعدون.

وبعد البداية الجيدة تزداد الثقة بالصفقات الجديدة والمشروع الجديد.

وقدم الفرنسي هوغو إيكتيتي بداية موسم جيدة وهو هداف الفريق، كما بدأ النجم الألماني فلوريان فيرتز يتأقلم ويدخل أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز.