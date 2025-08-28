جون إدوارد يتدخل.. 4 أزمات تهدد صدارة الزمالك

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة معنوية مرتفعة بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الدوري المصري مبكراً وحقق نتائج طيبة في بداية الموسم تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

وافتتح الزمالك موسمه بالفوز خارج ملعبه على حساب سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد ثم تعادل مع المقاولون العرب دون أهداف، وحقق الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 ثم تغلب على فاركو بهدف دون رد.

وأجرى نادي الزمالك عدة تغييرات إدارية على ملف كرة القدم بعد تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً للقلعة البيضاء واستقدام العديد من الصفقات الجديدة.

ورغم هذه الأجواء الإيجابية إلا أن هناك 4 أزمات تهدد بتعكير صفو هذه الأجواء وتهديد صدارة الزمالك وهو ما يرصده "إرم نيوز" في السطور القادمة:

أحمد حمدي

الملف الأول على طاولة جون إدوارد يتمثل في تجديد عقد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وانضم حمدي إلى الزمالك في يناير 2024 بعد رحلة احترافية مع مونتريال الكندي، وساهم لاعب الوسط في تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض حمدي لإصابة الرباط الصليبي خلال مباراة الإياب ضد نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مايو 2024 ولم يستطع العودة للمشاركة في تشكيل الزمالك بعد تعافيه مؤخراً.

ودخل اللاعب في صدام مع إدارة الزمالك بسبب مستحقات علاجه خارج مصر كما أنه أبلغ جون إدوارد بامتلاكه عروضا من أندية محلية براتب أعلى مما يتقاضاه في الدوري المصري.

سيف الدين الجزيري

الأزمة الثانية تتعلق باللاعب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2027.

وأعلن المدرب يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب لقاء فاركو الأخير أن الجزيري لن يشارك في عهده وسيعلم الجميع الأسباب بعد ذلك.

وانتشرت أنباء قوية حول حدوث مشادة كلامية بين فيريرا والجزيري أدت إلى هذا القرار من مدرب الزمالك بعد رفض اللاعب تغيير مركزه من مهاجم إلى جناح.

وأصبح جون إدوارد مطالباً بالتدخل لحل هذه الأزمة وإقناع الجزيري بالخروج من الزمالك سواء بالرحيل نهائياً أو الإعارة للحصول على فرصة المشاركة ومحاولة التوصل لاتفاق ينهي الأزمة.

عمر فرج

عاد اللاعب الفلسطيني عمر فرج من رحلة إعارة إلى فريق ديغيرفورس السويدي منذ شهر يناير الماضي.

ويرتبط المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 23 عاماً بعقد مع الفريق الأبيض حتى صيف 2027.

ولا يشارك فرج في مباريات الزمالك وأصبح بعيداً عن حسابات الفريق، ويأمل مسؤولو النادي تسويقه والحصول على مكسب مالي من عائد بيعه.

المهدي سليمان

منذ انتقال المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري إلى الزمالك عقب نهاية عقده مع زعيم الثغر والحارس المخضرم لم يدخل قائمة مباريات فريقه الجديد.

ويبدو أن المهدي سليمان خارج الصورة تماماً للمدرب الجديد فيريرا وهو ما ينذر بإمكانية مطالبته بالرحيل في شهر يناير المقبل خاصة أنه كان حارساً دولياً وينضم لمنتخب مصر باستمرار.