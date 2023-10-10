سقوط جوزيه نيغريرا قبل فحص بمعهد الطب الشرعي (فيديو)

تعثر جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا خلال ذهابه إلى مدينة العدل في برشلونة.

ويظهر مقطع فيديو نيغريرا، النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018، وهو يتعثر خلال ذهابه إلى مدينة العدل في برشلونة، اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر صباح اليوم، أن يتم فحص نيغريرا بمعهد الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي وتحديد ما إذا كان مؤهلًا للإدلاء بشهادته في قضية نيغريرا.

وكانت صحيفة "الموندو"، قد ذكرت قبل أيام أن محامي نيغريرا قدم تقريرًا يتضمن رأي الطبيب النفسي إسبيرانزا غوميز، بأن موكله يعاني من خرف معرفي متقدم يمنعه من الخضوع للاستجواب القضائي.