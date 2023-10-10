سقوط جوزيه نيغريرا قبل فحص بمعهد الطب الشرعي (فيديو)
تعثر جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا خلال ذهابه إلى مدينة العدل في برشلونة.
ويظهر مقطع فيديو نيغريرا، النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018، وهو يتعثر خلال ذهابه إلى مدينة العدل في برشلونة، اليوم الثلاثاء.
وكان من المقرر صباح اليوم، أن يتم فحص نيغريرا بمعهد الطب الشرعي وعلوم الطب الشرعي وتحديد ما إذا كان مؤهلًا للإدلاء بشهادته في قضية نيغريرا.
وكانت صحيفة "الموندو"، قد ذكرت قبل أيام أن محامي نيغريرا قدم تقريرًا يتضمن رأي الطبيب النفسي إسبيرانزا غوميز، بأن موكله يعاني من خرف معرفي متقدم يمنعه من الخضوع للاستجواب القضائي.
وبحسب التقرير الطبي فإن نيغريرا ليس مؤهلًا لقياس إذا كان ما سيقوله في المحكمة، يمكن أن يضر به أم لا.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا التقرير الطبي الثاني الذي يستخدمه نيغريرا في الأشهر الأخيرة، حيث قدم الأول أمام وحدة الشرطة القضائية التابعة لمكتب المدعي العام في برشلونة.
ورغم ذلك أدلى نيغريرا بشهادة طبيعية أمام الضرائب، حيث أكد أنه حصل على أجر من برشلونة لمدة عقدين مقابل تقارير شفهية عن الحكام في مباريات البارسا، وأن وظيفته الرئيسة هي محاولة جعل الحكام يتصرفون في هذه المباريات بطريقة محايدة.
والشهر الماضي، اتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية، نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرئيسين السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه.
ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة؛ لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.