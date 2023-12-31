ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتجاوز روما.. وميلان يهزم ساسولو

اقتنص فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب روما، بهدف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن الجولة الـ18 لمنافسات الدوري الإيطالي.

أدريان رابيو سجل هدف المباراة الوحيد، بالدقيقة 47 من عمر اللقاء، بعد تمريرة مميزة من فلاهوفيتش.

وحصد يوفنتوس 3 نقاط ثمينة في صراع الصدارة مع إنتر ميلان، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في مركز الوصافة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول.

بينما الخسارة جمدت رصيد روما عند النقطة 28 في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.