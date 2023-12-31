ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتجاوز روما.. وميلان يهزم ساسولو
اقتنص فريق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب روما، بهدف دون رد، مساء السبت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن الجولة الـ18 لمنافسات الدوري الإيطالي.
أدريان رابيو سجل هدف المباراة الوحيد، بالدقيقة 47 من عمر اللقاء، بعد تمريرة مميزة من فلاهوفيتش.
وحصد يوفنتوس 3 نقاط ثمينة في صراع الصدارة مع إنتر ميلان، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في مركز الوصافة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول.
بينما الخسارة جمدت رصيد روما عند النقطة 28 في المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.
بوليسيك يقود ميلان للفوز على ساسولو
وفي مباراة أخرى، تكفل كريستيان بوليسيك بإنهاء عام فريقه ميلان بأفضل أداء عندما سجل هدفا في الشوط الثاني ليقوده للفوز 1-صفر على ضيفه ساسولو.
وسجل اللاعب الأمريكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعدما أرسل تسديدة من فوق رأس حارس ساسولو أندريا كونسيي بعد تلقيه تمريرة بينية من الجزائري إسماعيل بن ناصر.
وأُلغي هدفان لميلان. وجاء الأول مبكرا عندما أرسل أوليفييه جيرو المتسلل تمريرة عرضية إلى بن ناصر، بينما أُلغي الثاني الذي سجله رافائيل لياو بعد مرور نصف ساعة من البداية بداعي وجود تسلل في بناء الهجمة.
ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 36 نقطة ليقلص الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى تسع نقاط بعد تعادله في جنوة 1-1 أمس الجمعة.