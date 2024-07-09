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رياضة

سبب تجمهر العشرات أمام مقبرة أحمد رفعت (صور)

سبب تجمهر العشرات أمام مقبرة أحمد رفعت (صور)
أحمد رفعت في آخر زيارة لناديه قبل الوفاةالمصدر: صفحة مودرن سبورت عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 7:25 م

تجمع العشرات من الأشخاص أمام مقبرة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت المصري، اليوم الثلاثاء، في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.

ودارت شائعات في قرية إبشان في محافظة كفر الشيخ بشأن سماع أصوات صادرة من مقبرة أحمد رفعت؛ ما دفع العشرات من أبناء القرية للذهاب إلى المقبرة للتأكد من حقيقة صدور الأصوات.

وحاول بعض أهالي القرية تفريق التجمع، ولكن الأمر استمر لفترة، ولم يتم التواصل مع أسرة اللاعب أو ذويه بشأن هذه الأنباء.

 

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وفارق أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الحياة في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 31 عامًا؛ إثر أزمة قلبية.

وتعرض رفعت لسقوط مفاجئ، وتوقف في عضلة القلب قبل نهاية مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري المصري.

 

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وخضع رفعت لعلاج مكثف وقسطرة في القلب بعد هذه الواقعة، قبل أن يغادر الحياة.

وقال اللاعب الراحل في حوار تلفزيوني قبل وفاته إنه تعرض لضغوط قوية لا يتحملها بشر تسبب فيها شخص مسؤول عن الكرة المصرية.

وخرج شقيق اللاعب في تصريحات تلفزيونية يطالب بمساءلة أحمد دياب رئيس الرابطة عن دوره في أزمة شقيقه مع التجنيد، حين كان مسؤولًا في نادي مودرن سبورت.

 

أحمد رفعتالدوري المصري

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