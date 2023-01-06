هاتاي سبور التركي يرفض عرض الأهلي السعودي لشراء عقد المغربي أيوب الكعبي
كشفت تقارير صحفية سعودية عن رفض إدارة نادي هاتاي سبور التركي عرضا من النادي الأهلي السعودي، لشراء عقد المغربي أيوب الكعبي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن إدارة النادي التركي رفضت عرض الأهلي البالغ قيمته مليونا و100 ألف دولار لشراء الكعبي لتدعيم صفوف الفريق السعودي.
يلعب أيوب الكعبي صاحب الـ29 عاما لنادي هاتاي سبور التركي منذ 2021، قادما من الوداد الرياضي الذي لعب له في الفترة من 2019 إلى 2021.
وسبق للمهاجم المغربي اللعب لعدة أندية أبرزها الراسينغ البيضاوي، ونهضة بركان، وهيبي شينا فورشن، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.10 مليون يورو.
وحصل الكعبي على العديد من الجوائز مثل لاعب الموسم في نادي نهضة بركان 2018، وأفضل لاعب في أمم أفريقيا للمحليين 2018، وهداف بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018 والهداف التاريخي لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، وهداف البطولة الوطنية المغربية (18 هدفا) 2021.
ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب جدول دوري يلو الدرجة الأولى برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الفيصلي متصدر الدوري.