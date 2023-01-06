هاتاي سبور التركي يرفض عرض الأهلي السعودي لشراء عقد المغربي أيوب الكعبي

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن إدارة النادي التركي رفضت عرض الأهلي البالغ قيمته مليونا و100 ألف دولار لشراء الكعبي لتدعيم صفوف الفريق السعودي.

يلعب أيوب الكعبي صاحب الـ29 عاما لنادي هاتاي سبور التركي منذ 2021، قادما من الوداد الرياضي الذي لعب له في الفترة من 2019 إلى 2021.

وسبق للمهاجم المغربي اللعب لعدة أندية أبرزها الراسينغ البيضاوي، ونهضة بركان، وهيبي شينا فورشن، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.10 مليون يورو.