موقف ديميرال من مباراة الأهلي والهلال بعد إيقافه مع تركيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف النجم التركي ميريح ديميرال، لاعب منتخب تركيا، من مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعد إيقافه مع منتخب بلاده من قبل "يويفا" بسبب احتفاليته أمام النمسا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن إيقاف ديميرال مباراتين؛ على خلفية احتفاله "الذئاب الرمادية"، بعد تسجيله هدفين في شباك النمسا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، قادا تركيا للفوز (2-1)، والتأهل إلى ربع النهائي.

ومن ثم المباراة الأولى التي سيغيب عنها ديميرال، هي التي ستجمع بين تركيا وهولندا، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024.

وحال وداع تركيا للبطولة، ستكون أول مباراة رسمية للاعب التركي، بين الأهلي والهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025.

وتساءل جمهور الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، "هل تستكمل عقوبة اللاعب مع الراقي حال خروج تركيا من دور ربع النهائي للبطولة؟".

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من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن موقف ميريح ديميرال، في مباراة الراقي ضد الهلال.

وقال سعيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه حال خروج المنتخب التركي من ربع نهائي "يورو 2024"، ستستكمل عقوبة إيقاف ديميرال، في أول مباراة رسمية يخوضها اللاعب تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وليس مع النادي الأهلي.

كما تداول الجمهور نصاً للائحة الانضباط الخاصة بـ"يويفا"، التي توضح أنه إذا خسرت تركيا من هولندا، وخرجت من البطولة فإن تنفيذ إيقاف المباراة الثانية يرحّل إلى البطولة الأوروبية المقبلة، لا إلى المسابقات المحلية، ومن ثم ديميرال يستطيع المشاركة مع فريق ضد الهلال في السوبر السعودي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر في مدينة أبها بين يومي 13-17 من أغسطس المقبل بمشاركة أندية الهلال، النصر، الأهلي والتعاون.

ويلتقي الهلال مع الأهلي، والنصر مع التعاون في مباراتي نصف النهائي.

يذكر أن ديميرال، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي أتالانتا الإيطالي؛ إذ سجل هدفًا وصنع آخر، خلال 21 مباراة رسمية بقميص "الراقي".