نجم الإفريقي التونسي يتلقى عرضا من الدوري الفرنسي

تلقى علي يوسف نجم الإفريقي التونسي عرضًا للرحيل إلى الدوري الفرنسي في الموسم الجديد.

وتألق اللاعب الليبي علي يوسف بشكل لافت مع الإفريقي في الموسم الماضي، وارتبط اسمه بالرحيل للأهلي المصري في وقت سابق من الانتقالات الصيفية الجارية.

أخبار ذات علاقة تصريحات المستشهر الأمريكي تفجّر جدلاً بين جمهوري الإفريقي والترجي

وبحسب الصحفي عبد السلام ضيف الله فإن علي يوسف سافر إلى فرنسا من أجل التفاوض للرحيل عن نادي الإفريقي.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي نيس الفرنسي في ضم اللاعب علي يوسف لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة الإفريقي يهزم المرسى وتعادل محبط للترجي في افتتاح الدوري التونسي

ويجهز نيس عرضاً قيمته 600 ألف دولار أمريكي بجانب بعض المكافآت والامتيازات المالية لحسم الصفقة رسمياً.

وأبدى نادي الإفريقي رغبته في الحصول على مليون دولار أمريكي لبيع لاعبه ولكن المفاوضات قد تكتمل حال وصول العرض إلى 800 ألف دولار أمريكي.

أخبار ذات علاقة بطل العالم أحمد الجوادي يرتدي قميص الإفريقي التونسي (فيديو)

ويتبقى في عقد اللاعب الليبي مع الإفريقي موسم واحد وينتهي في شهر يونيو المقبل وهو ما يعزز فرص رحيله والاستفادة من عائد بيعه مالياً.

وافتتح الإفريقي مشواره في الدوري التونسي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي بفوز صعب على حساب مستقبل المرسى بهدف دون رد.