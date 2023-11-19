برشلونة يدخل السباق مع ليفربول ومانشستر سيتي لضم ساني

وينتهي عقد اللاعب الألماني في 2025 ولم يجدد بعد مع الفريق البافاري الذي بدأ يشعر بالتوتر من احتمال خسارة أحد نجومه.

وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات ساني سواء في شكل انتقال محتمل نظرا لآخر فرصة لبايرن لبيعه أو كلاعب حر مع لمن سيتم التفاوض عليه اعتبارا من 1 يناير 2025.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن برشلونة ركز في الأشهر الأخيرة، على إمكانية ضم ساني إذا لم يجدد تعاقده مع بايرن الصيف المقبل، فمن الممكن أن يكون لاعب مانشستر سيتي السابق أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في فترات الانتقالات المقبلة.

وأضافت: "قبل بضعة أسابيع، تحدث الصحفي فابريزيو رومانو عن محادثات جديدة بين ساني وبايرن، على الرغم من عدم وجود اتفاق ملموس كما أنه ليس وشيكًا في الأسابيع المقبلة".

وتابعت: "في الواقع، اللاعب نفسه أوضح أن بايرن في عجلة من أمره لإعادة فتح المفاوضات، لكنه يركز على المنافسة حيث قال خلال المعسكر التدريبي مع ألمانيا: "لم أفكر في الأمر بعد. النادي يريد إجراء محادثات، لكن في الوقت الحالي أريد التركيز على هذا الموسم".