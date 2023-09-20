"كل هدف يسجله يبعده عن النادي".. ما سر قلق برشلونة حول مستقبل جواو فيليكس؟

كشف خافي ميغيل، الصحفي بجريدة "آس" عن تزايد المخاوف والقلق لدى إدارة نادي برشلونة في ظل تألق البرتغالي جواو فيليكس مع البلوغرانا في مشاركاته الأخيرة.

وقاد فيليكس فريق برشلونة لاكتساح نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، مساء الثلاثاء، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد مرور 20 دقيقة، استطاع فيليكس تسجيل هدف وصناعة آخر، ليقود البارسا للتقدم بثنائية نظيفة من توقيع النجم البرتغالي والمهاجم البولندي المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

بعدها أضاف فيليكس الهدف الثاني له والخامس لفريقه، في الدقيقة الـ66، بعدما سبقه جيلي ماتاي، لاعب أنتويرب، وبابلو مارتن باييز بتسجيل هدفين آخرين لبرشلونة.