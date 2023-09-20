"كل هدف يسجله يبعده عن النادي".. ما سر قلق برشلونة حول مستقبل جواو فيليكس؟
كشف خافي ميغيل، الصحفي بجريدة "آس" عن تزايد المخاوف والقلق لدى إدارة نادي برشلونة في ظل تألق البرتغالي جواو فيليكس مع البلوغرانا في مشاركاته الأخيرة.
وقاد فيليكس فريق برشلونة لاكتساح نظيره رويال أنتويرب البلجيكي، مساء الثلاثاء، بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبعد مرور 20 دقيقة، استطاع فيليكس تسجيل هدف وصناعة آخر، ليقود البارسا للتقدم بثنائية نظيفة من توقيع النجم البرتغالي والمهاجم البولندي المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
بعدها أضاف فيليكس الهدف الثاني له والخامس لفريقه، في الدقيقة الـ66، بعدما سبقه جيلي ماتاي، لاعب أنتويرب، وبابلو مارتن باييز بتسجيل هدفين آخرين لبرشلونة.
وقال خافي ميغيل، في تقرير له، اليوم الأربعاء: "داخل غرفة تبديل الملابس في برشلونة، هناك قلق بشأن جواو فيليكس، ويتساءلون (كيف لا يستمر لاعب بهذه الجودة معنا؟). ومع أدائه الرائع، خاصة أن مقابل التوقيع معه في الصيف المقبل سيتجاوز 100 مليون يورو، وهو ما لا يستطيع برشلونة تحمله".
وأضاف: "من الواضح مع تألق النجم البرتغالي حاليًّا مع البارسا، سيقوم ناديه أتلتيكو مدريد بعرضه في المزاد لأعلى رقم، كما إن برشلونة في ظرف لا يسمح له بتجاوز قوانين اللعب المالي النظيف، ومع تألقه هذا الموسم سيتجاوز سعره 100 مليون يورو، وهو رقم في أفضل السيناريوهات لن يستطيع برشلونة الوصول إليه".
وأشار: "برشلونة بالكاد يدفع راتب قليل لجواو فيليكس، واللاعب بدوره قام بتخفيضه كثيرًا لمدة عام واحد، لكن مع الوضع المالي للنادي، لا يمكنهم التنافس مع أي فريق كبير سيسعى بالتأكيد للتعاقد معه في الصيف المقبل".
واختتم التقرير: "مع كل هدف يسجله جواو لصالح نادي برشلونة، يزداد ابتعاده عن النادي، ليس لدى برشلونة خيار شراء العام المقبل، وقد بدأت العديد من الأندية الكبرى بالفعل في ملاحظة أدائه".
ورفع فيليكس رصيده من الإسهامات التهديفية مع برشلونة إلى 4 أهداف في 3 مباريات، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا.
وانضم اللاعب البرتغالي إلى برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدفًا أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني وهدفين ضد رويال أنتويرب.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أنه من أجل إتمام الصفقة، قرر فيليكس تقليص راتبه إلى النصف، إضافة إلى تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد، حتى يتمكن من اللعب لبرشلونة، بعد أن طالب أتلتيكو بأن يدفع النادي الذي سيضم اللاعب على سبيل الإعارة جزءًا من قيمة بطاقة جواو، وفقًا لقانون اللعب المالي النظيف، البالغة 18 مليون يورو، بالإضافة إلى تحمل راتبه المقدر بـ14 مليونًا.