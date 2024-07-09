يويفا يختار أجمل هدف في مباريات ربع نهائي يورو 2024 (فيديو)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أجمل هدف في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًّا في ألمانيا، والتي أسفرت عن تأهل كل من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وهولندا للمربع الذهبي للنهائيات.

وأعلن يويفا، عبر الحساب الرسمي لكأس أمم أوروبا 2024 على منصة "إكس" أن هدف المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا في مرمى سويسرا في ثالث مباريات ربع النهائي كان أجمل هدف بين الأهداف الثمانية التي تم تسجيلها في 4 مباريات.

ويعتمد اختيار أجمل هدف في كل دور من أدوار البطولة على لجنة فنية وكذلك عبر تصويت الجمهور على موقع "يويفا" وعلى حساباته بمنصات التواصل.

وسجل نجم منتخب إنجلترا وأرسنال ساكا، أحد أجمل الأهداف في يورو عندما كان منتخب بلاده متأخرًا بهدف للسويسري إمبولو، إذ نجح ساكا في إرسال كرة من خارج مناطق الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس يان زومر ليعدل النتيجة (1 ـ1).

واختيرَ هدف النجم الإنجليزي أجمل أهداف ربع النهائي بالإجماع حسبما نشر الحساب الرسمي ليورو 2024 على منصة "إكس"، فيما منح ذلك الهدف إنجلترا فرصة الذهاب بالمباراة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي أهلت الأسود الثلاثة لنصف النهائي.

ويشار إلى أن ساكا اختير في تلك المواجهة رجل المباراة بعد أن سجل أيضًا ركلة ترجيح لبلاده التي تواجه هولندا غدًا الأربعاء في دورتموند من أجل مقعد في النهائي.