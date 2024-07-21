ودّع نادي الاتحاد السعودي، قائده السابق، الدولي المصري أحمد حجازي، برسالة مؤثرة، وذلك عقب توقيع الأخير لنادي نيوم الناشط في دوري يلو.

وأعلن نادي نيوم الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الثانية السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع المدافع المصري أحمد حجازي بعد نهاية عقده مع الاتحاد.

وقال النادي السعودي، الساعي للصعود لدوري الأضواء، عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "أحمد حجازي لاعبًا في نادي نيوم الرياضي. مرحبًا بالحاجز".

وعلى الفور نشر نادي الاتحاد رسالة وداع للاعبه السابق قال فيها: "إلى أحمد حجازي.. مع التحية كسبت محبتنا منذ اليوم الأول لك في نادينا.. وكنت مصدر إلهام للجميع بروحك القتالية وإصرارك على الفوز".

وأضاف في الرسالة التي نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس": "فقد نقشت اسمك بحروف من ذهب في تاريخ نادينا، وقبل ذلك في قلوبنا، وستظل صورتك وأنت تقف حاجزًا أمام الخصوم، وترفع البطولات حاضرة في ذاكرتنا".

وتابع: "سيبقى صوت توجيهك وبث الحماسة في زملائك نغمة نطرب بها.. شكرًا أحمد حجازي على كل ما قدمته لهذا القميص، ولهذا الجمهور، ولهذا النادي، شكرًا حجازي على كل مرة كنت فيها بمثابة درع الأمان لدفاع الاتحاد، شكرًا من أعماق قلوبنا جميعًا لك.

واختتم نادي الاتحاد رسالته إلي أحمد حجازي قائًلا، "اليوم لا نودعك، بل نتمنى أن يتجدد اللقاء بيننا قريبًا في مدرج الذهب.. ليس وداعًا بل نراك بخير قريبًا.. نادي الاتحاد ولاعبوه وجماهيره".

ورحل حجازي (33 عامًا) عن الاتحاد بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين بعد أربع سنوات مع الفريق قدم خلالها مسيرة رائعة توج فيها بلقب دوري المحترفين وكأس السوبر السعودية.

وإلى جانب ألقابه مع الاتحاد، حقق حجازي لقب الدوري المصري مرتين ولقبًا واحدًا في كأس مصر وكأس السوبر المصرية جميعها مع الأهلي.

ولعب حجازي خلال مسيرته بقمصان أندية الإسماعيلي والأهلي في مصر، وبيروجيا وفيورنتينا في إيطاليا، ووست بروميتش ألبيون في إنجلترا الذي انتقل منه إلى الاتحاد.

وصعد نيوم، أو نادي الصقور سابقًا، إلى الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة في الموسم الماضي.