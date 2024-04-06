ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسقط أمام هايدنهايم

أهدر بايرن ميونخ تقدمه بهدفين ليتعرض لخسارة مفاجئة 3-2 أمام مستضيفه هايدنهايم، اليوم السبت؛ مما قضى على آمال الفريق البافاري الضعيفة في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني قبل ست مباريات من نهاية الموسم.

وأكمل تيم كليندينست عودة لا تُنسى لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، ليترك بايرن متراجعا بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر، الذي يمكنه حسم لقبه الأول عقب جولة الأسبوع المقبل.

وخسر الفريق البافاري، الذي سيواجه آرسنال الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، آخر مباراتين له في الدوري ومن المقرر أن يغادر المدرب توماس توخيل منصبه في نهاية الموسم.

وعلى الرغم من الخسارة، قال مجلس إدارة النادي بعد المباراة إن توخيل سيتولى المسؤولية الأسبوع المقبل ضد آرسنال.