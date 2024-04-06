ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسقط أمام هايدنهايم
أهدر بايرن ميونخ تقدمه بهدفين ليتعرض لخسارة مفاجئة 3-2 أمام مستضيفه هايدنهايم، اليوم السبت؛ مما قضى على آمال الفريق البافاري الضعيفة في الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني قبل ست مباريات من نهاية الموسم.
وأكمل تيم كليندينست عودة لا تُنسى لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، ليترك بايرن متراجعا بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن المتصدر، الذي يمكنه حسم لقبه الأول عقب جولة الأسبوع المقبل.
وخسر الفريق البافاري، الذي سيواجه آرسنال الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، آخر مباراتين له في الدوري ومن المقرر أن يغادر المدرب توماس توخيل منصبه في نهاية الموسم.
وعلى الرغم من الخسارة، قال مجلس إدارة النادي بعد المباراة إن توخيل سيتولى المسؤولية الأسبوع المقبل ضد آرسنال.
ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد 60 نقطة مقابل 76 نقطة جمعها باير ليفركوزن. ويملك شتوتغارت صاحب المركز الثالث، والذي سيلعب أمام بروسيا دورتموند، في وقت لاحق اليوم السبت، 57 نقطة.
وكان هناك المزيد من الأخبار السيئة لتوخيل، الذي حصل على إنذار وسيتم إيقافه عن مباراة الأسبوع المقبل على أرضه أمام كولونيا.
وبدا أن الفريق البافاري، الفائز بآخر 11 لقب دوري على التوالي، في طريقه لتحقيق فوز مريح بعد أهداف الشوط الأول من هاري كين وسيرج جنابري.
لكن أصحاب الأرض ردوا بهدفين في دقيقتين، من كيفن سيسا وكليندينست، ليصيبوا فريق المدرب توخيل بالذهول.
وتصدى هايدنهايم بشكل مريح لهجمات بايرن وزاد الضغط تدريجيا. وتمت مكافأته عندما أكمل كليندينست هجمة مرتدة ليحقق فوزا لا يُنسى للنادي.
وهايدنهايم هو أول فريق صاعد حديثا في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني يفوز على بايرن بعد تأخره بهدفين. ويحتل هايدنهايم المركز العاشر برصيد 33 نقطة.