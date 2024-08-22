يحاول النصر أن يبدأ الموسم الجديد في الدوري السعودي عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية ضد الرائد، الفريق ذاته الذي فاز عليه بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ23 من دوري الموسم الماضي.

ويبدو أن النادي السعودي يملك العديد من الأسباب التي قد تجعل جماهير الفريق سعيدة للغاية، سنحاول أن نستعرضها في التقرير الآتي.

استقالة المهيدب وعمل الإدارة على إرضاء الجمهور

تقدمت إدارة إبراهيم المهيدب في الساعات الأخيرة باستقالتها لتحدث جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي النصراوي.

جاءت تلك الاستقالة بعد فترة إعداد لم تظهر أفضل مستويات النصر، وبعد الخسارة بأربعة أهداف في نهائي كأس السوبر ضد الهلال.

ومع ظهور تلك الاستقالة للنور خرجت الأنباء من كل حدب وصوت عن تحسينات كبيرة قادمة في صفوف النصر من عدة جوانب قد تؤثر في كيفية بداية الفريق للموسم في الدوري السعودي بعد ساعات أمام الرائد.

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تلبية متطلبات رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى نادي النصر في الحصول على خدمات النجم البرتغالي رافاييل لياو من صفوف ميلان الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر رئيس تحرير صحيفة "ماركا" في تصريحات تلفزيونية، حيث أكد أن النصر فتح خط تفاوض مع اللاعب البرتغالي بالفعل.

يأتي هذا في وقت ارتبط فيه النصر أيضًا بضم النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الأسبق.

كل تلك إشارات تؤكد أن النادي السعودي يسير على الطريق من أجل تحقيق رغبات ومتطلبات كريستيانو رونالدو، نجم الفريق.

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تكرار ما حدث في الاتحاد بعد استقالة لؤي ناظر

قبل أيام ليست ببعيدة تكرر السيناريو الجاري الذي يحدث في النصر مع نادي الاتحاد، واستقال لؤي ناظر، رئيس النادي، بعد أيام قليلة من حصوله على رئاسة الفريق الجداوي بالتزكية.

لكن منذ ذلك التاريخ وبطريقة ما تحسنت الأمور في صفوف الاتحاد، وتحرك النادي بشكل أكثر سلاسة في سوق الانتقالات، وهو ما قد يحدث مع النصر أيضًا.