لن يغادر بأبخس الأثمان.. أسطورة النصر السعودي يصدم الاتحاد والعمري (فيديو)

عبَّر يوسف خميس، أسطورة نادي النصر السعودي، عن رأيه في مفاوضات انتقال اللاعب عبد الإله العمري مدافع النصر إلى صفوف الاتحاد السعودي.
ورفض النصر عرضاً لرحيل اللاعب الدولي إلى الاتحاد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.
وقال خميس عبر قناة "الإخبارية" إن اللاعب يرتبط بعقد مع النصر، موضحاً أن الاتحاد إذا أراد العمري فعليه أن يدفع ثمنه.
وأضاف:" المفاوضات لم تكتمل لأن اللاعب لن يغادر بأبخس الأثمان، وليس من حق الاتحاد ضم العمري بالسعر الذي يريده رغم أن هناك لاعبين أقل من العمري انتقلوا بمبالغ أكبر".
وأكد أن العمري لاعب محترف، وبالتالي يجب أن يقدم كل ما لديه مع النصر لأن كرة القدم هي عمله ومصدر رزقه.
وأشار إلى أن النصر امتلك عرضاً آخر من نادي القادسية السعودي لبيع اللاعب بأرقام أكبر مما قدمها الاتحاد.
وأتم قائلاً:" على الاتحاد أن يدفع المقابل المالي المناسب لحسم الصفقة وتخطي ما قدمه القادسية لضم اللاعب".
ولعب العمري معاراً مع الاتحاد في الموسم الماضي قبل العودة لاستكمال عقده مع النصر.