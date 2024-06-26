رد مفاجئ من ساوثغيت تجاه انتقادات جماهير إنجلترا

رد غاريث ساوثغيت ، المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، على الانتقادات العارمة التي يتعرض لها بسبب تواضع أداء منتخب الأسود الثلاثة في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وصعد منتخب إنجلترا متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد تحقيق فوز وحيد على صربيا بهدف دون رد ثم التعادل مع الدنمارك بنتيجة 1-1 وأخيرًا التعادل مع سلوفينيا بدون أهداف.