رد مفاجئ من ساوثغيت تجاه انتقادات جماهير إنجلترا
رد غاريث ساوثغيت ، المدير الفني لمنتخب إنجلترا ، على الانتقادات العارمة التي يتعرض لها بسبب تواضع أداء منتخب الأسود الثلاثة في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وصعد منتخب إنجلترا متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد تحقيق فوز وحيد على صربيا بهدف دون رد ثم التعادل مع الدنمارك بنتيجة 1-1 وأخيرًا التعادل مع سلوفينيا بدون أهداف.
وقال ساوثغيت في تصريحات إعلامية عقب لقاء سلوفينيا:" أنا متفهم تمامًا لأي انتقادات ضدي لكن على الجماهير أن تستمر في دعم المنتخب".
وأضاف:" أفضل أن يوجه الجمهور الانتقادات نحوي وليس للاعبين، أنا فخور بما قدمه اللاعبون ولن أتراجع عن ذلك".
وواصل:" الأداء تحسن كثيرًا وصنعنا فرصًا عديدة، ولكننا لم نهز الشباك وحاولنا الفوز بالمباراة بعدة تبديلات".
وأثنى ساوثغيت على أداء لاعبه كول بالمر بعد مشاركته لأول مرة في اليورو مؤكدًا أن المنتخب الإنجليزي يملك لاعبين شبان يستطيعون تقديم الإضافة.
وعن مسار المنتخب الإنجليزي في الأدوار الإقصائية: "علينا أن نلعب بشكل جيد أمام أي منافس ولن ننظر سوى لأرض الواقع وفي المباراة القادمة فقط".