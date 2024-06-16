فابريغاس يفسد صفقة الاتحاد السعودي
أعلن علي جاسم ، نجم منتخب العراق ، موقفه من الرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.
وتألق علي جاسم صاحب الـ 20 عامًا في الفترة الماضية مع نادي القوة الجوية العراقي الذي حصل على خدماته على سبيل الإعارة من جانب الكهرباء العراقي.
وكشفت صحيفة (ستوديو ديبورتيفو) الإسباني عن اهتمام ريال بيتيس بضم اللاعب العراقي ومتابعته خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة تمهيدًا لضمه.
وأشارت تقارير صحفية محلية أيضًا عن اهتمام نادي كومو الصاعد حديثًا للدوري الإيطالي بقيادة مديره الفني الإسباني سيسك فابريغاس بضم اللاعب العراقي.
ويستعد علي جاسم للمشاركة مع منتخب العراق في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس.
ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية برفقة الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.
ونشر علي جاسم عبر حسابه بموقع انستغرام بيانًا رسميًا لتوضيح بعض النقاط مؤكدًا تلقيه عرض للرحيل لأحد الأندية الإيطالية الذي يتمنى الانضمام إلى صفوفه.
وأشار جاسم إلى أن إدارة ناديه الكهرباء ترفض الرد على العرض الرسمي الذي قدمه النادي الإيطالي موضحًا أن هناك عرض من نادي إسباني لم يكشفه مسؤولو الكهرباء له أو لمدير أعماله.
وأضاف:" يبدو أن إدارة الكهرباء تستهدف عرض مالي أكبر من منطقة الشرق الأوسط "إشارة لعرض الاتحاد السعودي" ولكن طموحه اللعب في أوروبا".
وأكد جاسم أنه يريد الرحيل للنادي الإيطالي الآن للتركيز في الإعداد للأولمبياد خاصة أن مسؤولي النادي الإيطالي أبلغوه بموافقتهم على مشاركته في الأولمبياد حال اكتمال الصفقة.