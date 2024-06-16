فابريغاس يفسد صفقة الاتحاد السعودي

أعلن علي جاسم ، نجم منتخب العراق ، موقفه من الرحيل إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.

وتألق علي جاسم صاحب الـ 20 عامًا في الفترة الماضية مع نادي القوة الجوية العراقي الذي حصل على خدماته على سبيل الإعارة من جانب الكهرباء العراقي.