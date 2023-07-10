تقرير: يوفنتوس سيوافق على انتقال فلاهوفيتش لتشيلسي مقابل لوكاكو و21 مليون جنيه إسترليني

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش قد يغادر يوفنتوس إلى تشيلسي هذا الصيف، في صفقة تبادلية تشمل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وانتهت فترة إعارة لوكاكو إلى إنتر ميلان يوم 30 يونيو الماضي، ويحاول النيراتزوري الحفاظ على اللاعب لكنه عرض مبلغا لم ينل موافقة تشيلسي الذي يريد 40 مليون يورو للسماح برحيل لوكاكو.

وبحسب "ديلي ميل"، فقد رفض يوفنتوس عرضًا بقيمة 51.5 مليون جنيه إسترليني مقابل فلاهوفيتش، ويريد النادي الإيطالي الحصول على 77 مليون جنيه إسترليني.