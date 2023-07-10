تقرير: يوفنتوس سيوافق على انتقال فلاهوفيتش لتشيلسي مقابل لوكاكو و21 مليون جنيه إسترليني
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش قد يغادر يوفنتوس إلى تشيلسي هذا الصيف، في صفقة تبادلية تشمل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
وانتهت فترة إعارة لوكاكو إلى إنتر ميلان يوم 30 يونيو الماضي، ويحاول النيراتزوري الحفاظ على اللاعب لكنه عرض مبلغا لم ينل موافقة تشيلسي الذي يريد 40 مليون يورو للسماح برحيل لوكاكو.
وبحسب "ديلي ميل"، فقد رفض يوفنتوس عرضًا بقيمة 51.5 مليون جنيه إسترليني مقابل فلاهوفيتش، ويريد النادي الإيطالي الحصول على 77 مليون جنيه إسترليني.
ونقلت الصحيفة عن "كورييري ديلو سبورت" أن يوفنتوس سيوافق على انتقال فلاهوفيتش إلى تشيلسي مقابل 21 مليون جنيه إسترليني فقط، إذا ضمن الحصول على لوكاكو الذي لعب معارا لإنتر ميلان منذ صيف 2022.
وقالت الصحيفة: "قد يكون من الصعب التعامل مع الصفقات التبادلية الجزئية، حيث يشارك العديد من العناصر المتحركة في العملية، ولكن إذا تمكن تشيلسي ويوفنتوس من التوصل لاتفاق، فقد يسمح ذلك لكليهما بتحقيق أهدافه دون زيادة رسوم الصفقة".
لكن لا يبدو أن إنتر ميلان سيفرط بسهولة في لوكاكو، حيث عرض على تشيلسي 30 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لوكاكو بشكل دائم، بعد أن سجل المهاجم البلجيكي 78 هدفا وصنع 23 في 132 مباراة.
في حين خاض فلاهوفيتش 27 مباراة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس الموسم الماضي، وسجل عشرة أهداف، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026، وقد انضم مقابل 66 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي من فيورنتينا.
وانضم لوكاكو لإنتر ميلان أول مرة في 2019 من مانشستر يونايتد مقابل 74 مليون يورو، واشتراه تشيلسي صيف 2021 مقابل 113 مليون يورو، قبل أن يعود لإنتر ميلان معارا في 2022.
وينتهي عقد لوكاكو، البالغ من العمر 30 عاما، مع تشيلسي في 2026، علما أنه سجل للبلوز 15 هدفا فقط وصنع 3 في 59 مباراة.