حسين علي لاعب الصفاقسي يقدّم اعتذارًا رسميًّا لطارق حامد

حسين علي لاعب الصفاقسي يقدّم اعتذارًا رسميًّا لطارق حامد
حرص حسين علي، نجم الصفاقسي التونسي، على تقديم اعتذار رسمي للدولي المصري طارق حامد، نجم نادي الاتحاد التونسي، على تدخله العنيف على الأخير؛ ما تسبب له في إصابة قوية بالوجه نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى عملية جراحية، اليوم الإثنين.
وقال حسين علي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الموثق على منصة "إنستغرام": "أقدم اعتذراي الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي، حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي ما آذيت لاعبًا، يشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة وأقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى الملاعب".
وكان نادي الاتحاد أعلن خضوع "حامد" لجراحة ناجحة في الوجه بعد خروجه مصابًا أمام الصفاقسي التونسي في مباراة انتهت بفوز بطل السعودية 1-صفر في البطولة العربية للأندية، أمس الأحد.
وكتب الاتحاد في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم تويتر، اليوم الاثنين: "أجرى طارق حامد عملية جراحية تكللت بالنجاح على موضع إصابته أمام الصفاقسي".
وأضاف: "اطمأن رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار الحائلي على حالة اللاعب الصحية وسلامته متمنيًا له عاجل الشفاء".
وكتب حامد عبر حسابه على منصة "إكس": "لحظة ممكن تغير كل حاجة. أنا بخير الحمد لله"، ونشر بضع صور لنفسه بعد الجراحة.
وأصيب لاعب منتخب مصر البالغ عمره 34 عامًا في الوجه أثناء سقوطه أرضًا في لقطة تسببت في طرد حسين علي لاعب الصفاقسي قبل الاستراحة بخمس دقائق، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
وذكرت تقارير أن الاتحاد بات قريبًا من التعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول، في صفقة قد تهدد بقاء لاعب الزمالك السابق مع الفريق السعودي.