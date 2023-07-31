حسين علي لاعب الصفاقسي يقدّم اعتذارًا رسميًّا لطارق حامد

حرص حسين علي، نجم الصفاقسي التونسي، على تقديم اعتذار رسمي للدولي المصري طارق حامد، نجم نادي الاتحاد التونسي، على تدخله العنيف على الأخير؛ ما تسبب له في إصابة قوية بالوجه نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى عملية جراحية، اليوم الإثنين.

وقال حسين علي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الموثق على منصة "إنستغرام": "أقدم اعتذراي الشديد إلى لاعب منتخب مصر ونادي اتحاد جدة الخلوق طارق حامد بعد حالة الضرب غير المتعمدة من قبلي، حيث يعرف الجميع أنني طيلة مسيرتي ما آذيت لاعبًا، يشهد الله أن الحالة التي حصلت مع طارق لم تكن متعمدة وأقدم اعتذاري الشديد له وأتمنى له الشفاء والعودة السريعة إلى الملاعب".