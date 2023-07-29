القنوات الناقلة لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
يلاقي برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد في مباراة ودية تقام على ملعب AT&T ستايديوم ضمن جولة أبطال كرة القدم.
وتقام المباراة الساعة 12:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 01:00 صباحا بتوقيت الإمارات.
وتنقل مباراة الكلاسيكو على قناة AD Sports 1 HD.
وتقابل الفريقان وديا الصيف الماضي في أمريكا وفاز برشلونة بهدف من توقيع البرازيلي رافينيا.
وبحسب صحيفة "سبورت" فمن المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي وتشافي، مدربا ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، على هذه التشكيلة:
تشكيلة برشلونة
حراسة المرمى: تير شتيغن.
الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن – جول كوندي – رونالد أراوخو.
الوسط: روميو – فرينكي دي يونغ – إلكاي غوندوغان - بيدري.
الهجوم: عثمان ديمبلي – روبرت ليفاندوفسكي.
تشكيلة ريال مدريد:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: فران غارسيا – ديفيد ألابا – أنطوني روديغر – داني كارفاخال.
الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينغا – جود بيلينغهام.
الهجوم: رودريغو – فينيسيوس جونيور.
يشار إلى أن ريال مدريد يستهل مشواره في الليغا يوم السبت 12 أغسطس بمواجهة أتلتيك بلباو، في حين يستهل برشلونة حملة الدفاع عن اللقب يوم 13 أغسطس بمواجهة خيتافي.
ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في الليغا في الجولتين الـ 11 و32 على لويس كومبانيس الأولمبي أولا ثم على سانتياغو برنابيو.