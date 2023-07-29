القنوات الناقلة لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تشكيلة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فران غارسيا – ديفيد ألابا – أنطوني روديغر – داني كارفاخال.

الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينغا – جود بيلينغهام.

الهجوم: رودريغو – فينيسيوس جونيور.

يشار إلى أن ريال مدريد يستهل مشواره في الليغا يوم السبت 12 أغسطس بمواجهة أتلتيك بلباو، في حين يستهل برشلونة حملة الدفاع عن اللقب يوم 13 أغسطس بمواجهة خيتافي.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في الليغا في الجولتين الـ 11 و32 على لويس كومبانيس الأولمبي أولا ثم على سانتياغو برنابيو.