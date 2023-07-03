تقرير: ماورو إيكاردي يتلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية

كشف الصحفي الرياضي نيكولو شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عن تلقي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان والمعار لغالطة سراي التركي، عرضًا سعوديًّا، للانتقال إلى دوري روشن في الميركاتو الجاري.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، فإن "إيكاردي تلقى عرضًا جذابًا للغاية من أحد الأندية السعودية، إذ قدَّموا للمهاجم الأرجنتيني عرضًا لمدة 3 سنوات سيضمن له دخلًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا".