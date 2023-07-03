تقرير: ماورو إيكاردي يتلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية
كشف الصحفي الرياضي نيكولو شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عن تلقي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان والمعار لغالطة سراي التركي، عرضًا سعوديًّا، للانتقال إلى دوري روشن في الميركاتو الجاري.
ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، فإن "إيكاردي تلقى عرضًا جذابًا للغاية من أحد الأندية السعودية، إذ قدَّموا للمهاجم الأرجنتيني عرضًا لمدة 3 سنوات سيضمن له دخلًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا".
وأوضح، أن "إيكاردي يستهدف استكمال مسيرته في أوروبا، على الرغم من العرض السعودي المغري الذي وصل إليه"، موضحًا أن فريقه التركي يضغط من أجل بقاء اللاعب بين صفوفه بشكل دائم.
وكان إيكاردي، انضم في الموسم الماضي لصفوف غالطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، حيث خاض 26 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.
وانضم إيكاردي لسان جيرمان في 2019 قادمًا من إنتر ميلان، في صفقة إعارة تحوَّلت فيما بعد إلى انتقال دائم، ويمتد عقد اللاعب مع النادي الفرنسي حتى صيف عام 2024.
وخاض النجم الأرجنتيني 92 مباراة بقميص سان جيرمان بكافة البطولات وسجَّل 38 هدفًا وصنع 10 تمريرات.