مدير أعمال فرناندو سانتوس لـ "إرم نيوز": هناك جلسة مع الأهلي المصري ولكن

فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال السابقالمصدر: غيتي إيمجز
كشف أونوفري كوستا، مدير أعمال فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال السابق، حقيقة عرض النادي الأهلي المصري للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع البرتغالي فرناندو سانتوس لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع النتائج وتواجد الأهلي في المركز الـ 15 بـ 6 نقاط من 5 مباريات في الدوري المحلي.

 وقال أونوفري كوستا في تصريحات لـ "إرم نيوز": "أستطيع أن أقول إنه كانت هناك مكالمة عبر زووم مُنظمة بين المسؤولين في الأهلي والمدرب".

وأكمل: "في الحقيقة أنا لا أعرف ما إذا كانت قد تمت بالفعل أو ما الذي تم مناقشته خلالها".

 واختتم كوستا حديثه قائلا: "يعتبر الأهلي واحدًا من أكبر الأندية في العالم ونحن نكن له احترامًا كبيرًا".

 وكان النادي الأهلي قد أقال مدربه خوسيه ريبيرو بعد تراجع النتائج، ليقود عماد النحاس الفريق بشكل مؤقت، ولكنه سقط في فخ التعادل أمام إنبي في الجولة الماضية بنتيجة 1 - 1، وهو ما جعل المسؤولين في الأهلي يبحثون بشكل عاجل عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

