الركائز الأساسية لمشروع هانزي فليك في برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" عن 6 لاعبين يعدون الركائز الأساسية في مشروع الألماني هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، خلال الموسم المقبل.
وكان برشلونة قد تعاقد مع فليك من أجل تولي تدريب الفريق بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم المنصرم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت: "يعمل نادي برشلونة منذ مدة طويلة على التخطيط الرياضي للموسم المقبل، إذ يتعاون المدير الرياضي للنادي (ديكو) مع المدرب الجديد (هانزي فليك) بشكل وثيق، وهناك كثير من الملفات التي يتعين حلّها: الصفقات الجديدة، والمغادرين، واللاعبين المعارين، إذ سيستمع النادي لعُروض لمعظم لاعبي الفريق، ولكن هناك مجموعة مختارة من اللاعبين الذين يعدهم النادي الكتالوني غير قابلين للبيع".
وأضاف التقرير: "هناك ستة لاعبين لن يستمع النادي إلى أي عروض أو مفاوضات أو محاولات من أي نادٍ بشأنهم، إنهم ستة لاعبين يعدّهم برشلونة من الأساسيين والركائز في المشروع الرياضي، في الحاضر والمستقبل، ونقصد هنا مارك أندريه تير شتيغن، وباو كوبارس، وغافي، وبيدري، وفرمين، ولامين يامال، أما بقية اللاعبين، فهم إما في طريقهم للخروج أو ستُدرس حالاتهم في حال وصول عرض جذاب".
وتابعت الصحيفة: "في حراسة المرمى، لا شك أن شتيغن هو الخيار الأول بلا منازع، فهو أحد قادة الفريق ولاعبيه المؤثرين داخل الملعب وخارجه، وتجعل خبرته منه أحد أكثر الأصوات احترامًا في الفريق، فهو يمتلك المتطلبات اللازمة جميعها؛ ليكون حارس مرمى برشلونة، وكان أداؤه رائعًا في الموسمين الأخيرين، ولا يفكر النادي في البحث عن بديل له في الوقت الحالي".
وأشار: "في خط الدفاع، كان أحد أكثر الأمور إيجابية ومفاجأة في الموسم هو ظهور باو كوبارسي، فقد حجز المدافع الشاب مكانًا أساسيًا ثابتًا في قلب الدفاع، إذ يشكل ثنائيًا مع أراوخو، وكان أداؤه في النصف الثاني من الموسم مذهلًا".
وأردف التقرير: "في خط الوسط، هناك ثلاثة أسماء: غافي، وبيدري، وفرمين، لقد غاب الأول عن معظم الموسم بسبب إصابة خطيرة في الركبة، ولكنه لاعب أساسي في الفريق، داخل الملعب وخارجه، أما بيدري، فهو أحد اللاعبين الأكثر سحرًا في الفريق، ما دام أن الإصابات لا تعيقه، وكانت الثقة في فرمين أحد القرارات الصائبة وجزءًا من إرث تشافي، بعد أن منحه الفرصة بعد عام من الإعارة في ليناريس، وكان أداؤه مبهرًا لدرجة أنه أصبح ثاني هدافي الفريق، واستُدعي إلى المنتخب الإسباني لخوض بطولة يورو 2024".
وشدد التقرير: "في الهجوم، كان لامين يامال أحد أفضل لاعبي الموسم، ليس فقط في برشلونة، بل في كرة القدم الإسبانية، فقد حطم الأرقام القياسية جميعها، وهو خيار أساسي للنادي في الحاضر والمستقبل، فهو أحد أركان برشلونة الجديد الذي يجري على بنائه".
وأعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني عن جدول مباريات الموسم الجديد 2024/2025، الذي سينطلق في 18 أغسطس المقبل حتى 25 مايو 2025.
وسيبدأ برشلونة مشوراه أمام منافسه القوي فالنسيا خارج الأرض دون تحديد أيضًا للموعد أو التوقيت حتى الآن.
فيما سيبدأ نادي ريال مدريد مشواره بمواجهة ريال مايوركا خارج الديار، ولم يتحدد موعد المباراة أو توقيتها من رابطة الدوري الإسباني.