الركائز الأساسية لمشروع هانزي فليك في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" عن 6 لاعبين يعدون الركائز الأساسية في مشروع الألماني هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع فليك من أجل تولي تدريب الفريق بعد إقالة المدرب تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم المنصرم.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت: "يعمل نادي برشلونة منذ مدة طويلة على التخطيط الرياضي للموسم المقبل، إذ يتعاون المدير الرياضي للنادي (ديكو) مع المدرب الجديد (هانزي فليك) بشكل وثيق، وهناك كثير من الملفات التي يتعين حلّها: الصفقات الجديدة، والمغادرين، واللاعبين المعارين، إذ سيستمع النادي لعُروض لمعظم لاعبي الفريق، ولكن هناك مجموعة مختارة من اللاعبين الذين يعدهم النادي الكتالوني غير قابلين للبيع".

وأضاف التقرير: "هناك ستة لاعبين لن يستمع النادي إلى أي عروض أو مفاوضات أو محاولات من أي نادٍ بشأنهم، إنهم ستة لاعبين يعدّهم برشلونة من الأساسيين والركائز في المشروع الرياضي، في الحاضر والمستقبل، ونقصد هنا مارك أندريه تير شتيغن، وباو كوبارس، وغافي، وبيدري، وفرمين، ولامين يامال، أما بقية اللاعبين، فهم إما في طريقهم للخروج أو ستُدرس حالاتهم في حال وصول عرض جذاب".