رافينيا نجم برشلونة على رادار الهلال السعودي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي دخل على خط المفاوضات لضم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وجاءت هذه التقارير في ظل ما ذكره الإعلامي الرياضي بن جاكوبس بأن الأهلي السعودي قد استفسر أيضًا عن إمكانية ضم رافينيا، وأن هناك اهتمامًا قويًّا بالصفقة.

وانضم رافينيا إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد، وعقده مستمر مع النادي الكتالوني حتى يونيو من عام 2027.