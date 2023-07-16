رافينيا نجم برشلونة على رادار الهلال السعودي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي دخل على خط المفاوضات لضم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وجاءت هذه التقارير في ظل ما ذكره الإعلامي الرياضي بن جاكوبس بأن الأهلي السعودي قد استفسر أيضًا عن إمكانية ضم رافينيا، وأن هناك اهتمامًا قويًّا بالصفقة.
وانضم رافينيا إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد، وعقده مستمر مع النادي الكتالوني حتى يونيو من عام 2027.
وأوضحت "موندو"، في تقريرها، اليوم الأحد، أن "الهلال أبدى اهتمامه بضم النجم البرازيلي، ولكن لم يقدّم أيّ عرض رسمي حتى الآن، كما إن برشلونة لن يستمع إلى أيّ عرض لرحيل لاعبه إلا إذا كان بأكثر من 40 مليون يورو".
وكان رافينيا سبق وأكد في أكثر من مقابلة إعلامية رغبته في الاستمرار مع برشلونة للمنافسة على البطولات المختلفة، ولكن النادي الكتالوني لا يغلِق مؤخرًا الباب أمام أي عروض؛ وذلك لإنعاش مَوارده في ظل الأزمة المادية الحالية، التي تسببت في عدم إبرام بضع صفقات، مثل: عودة ليونيل ميسي وانضمامه لإنتر ميامي، أو ضم التركي أردا غولر، الذي انضم لريال مدريد.
وتعاقَد الهلال في الميركاتو الحالي مع الثلاثي، كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قادمًا من لاتسيو.
وتنطلق النسخة الجديدة للدوري السعودي في الـ11 من أغسطس المقبل باللقاء الذي سيجمع بين الأهلي والحزم.
بينما يفتتح الهلال مشاركته في الدوري السعودي بمواجهة أبها يوم الـ12 من أغسطس على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، على أن يختتم مشواره بمواجهة الوحدة خارج الأرض يوم الـ27 من مايو 2024.