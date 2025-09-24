رد فعل جون إدوارد بعد تعادل الزمالك مع الجونة

ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة
أصاب فريق الزمالك جماهيره بحالة من الغضب الشديد عقب التعادل مع ضيفه الجونة بهدف لكل منهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.
وفرط الزمالك في تقدمه بهدف الفلسطيني عدي الدباغ بعدما استقبل هدفاً في الدقيقة 86 عن طريق محمد عماد.
وفقد الفريق الأبيض نقطتين جديدتين في مشواره نحو استعادة لقب الدوري المصري بعد أن تعادل من قبل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.
وبحسب مصدر موثوق داخل نادي الزمالك فإن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، كان غاضباً بشدة بعد إحراز الجونة هدف التعادل وغادر بعده مباشرة مدرجات ستاد القاهرة الذي استضاف اللقاء.
وأوضح أن إدوارد كان منفعلاً بصورة كبيرة وفي حالة غضب لافتة بعد إشراك البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني اللاعب الأنغولي شيكو بانزا في الشوط الثاني من عمر المباراة.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي أقرب منافسيه.
ويخوض الزمالك مواجهة القمة المرتقبة ضد الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة للدوري.