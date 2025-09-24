رد فعل جون إدوارد بعد تعادل الزمالك مع الجونة

أصاب فريق الزمالك جماهيره بحالة من الغضب الشديد عقب التعادل مع ضيفه الجونة بهدف لكل منهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

وفرط الزمالك في تقدمه بهدف الفلسطيني عدي الدباغ بعدما استقبل هدفاً في الدقيقة 86 عن طريق محمد عماد.

وفقد الفريق الأبيض نقطتين جديدتين في مشواره نحو استعادة لقب الدوري المصري بعد أن تعادل من قبل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

وبحسب مصدر موثوق داخل نادي الزمالك فإن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، كان غاضباً بشدة بعد إحراز الجونة هدف التعادل وغادر بعده مباشرة مدرجات ستاد القاهرة الذي استضاف اللقاء.

وأوضح أن إدوارد كان منفعلاً بصورة كبيرة وفي حالة غضب لافتة بعد إشراك البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني اللاعب الأنغولي شيكو بانزا في الشوط الثاني من عمر المباراة.

أخبار ذات علاقة فيريرا ولاعبان.. أكثر 3 نجوم أثاروا استياء جمهور الزمالك أمام الجونة

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي أقرب منافسيه.

أخبار ذات علاقة سيناريو كارثي أمام الجونة.. 4 أخطاء فادحة تزلزل صدارة الزمالك قبل مواجهة الأهلي

ويخوض الزمالك مواجهة القمة المرتقبة ضد الأهلي يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة للدوري.