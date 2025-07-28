لاعبة تركية تطلب المشاركة في دوري الرجال وتتوعدهم

أثارت لاعبة كرة القدم والمشاركة السابقة في برنامج "سيرفايفر"، آيجان ياناش، جدلاً واسعًا بتصريحاتها حول الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)، حيث قالت ياناش إن فرق كرة القدم النسائية يجب أن تشارك أيضًا في منافسات دوري الرجال، مشيرة إلى أن بعض الفرق النسائية تمتلك مستوى يؤهّلها لدخول المراكز الخمسة الأولى على الأقل.

ياناش، التي برزت في برنامج "سيرفايفر" وأصبحت من الوجوه المعروفة، قدمت اقتراحًا لافتًا طالبَت فيه بمشاركة فرق كرة القدم النسائية في الدوري التركي الممتاز، قائلة في تصريحات نقلتها صحيفة "gazetemizmir": "يجب أن تتواجد فرق كرة القدم النسائية أيضًا في الدوري التركي الممتاز، هناك فرق تمتلك مستوى يؤهّلها لدخول المراكز الخمسة الأولى على الأقل".

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إلا أن تصريحات ياناش قوبلت بانتقادات واسعة من قِبل الجماهير، خاصة من المشجعين الذكور، الذين عبّروا عن رفضهم للفكرة واعتبروها غير منطقية أو مبالغًا فيها، مما فتح بابًا واسعًا للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، عبّر آخرون عن دعمهم الكامل لياناش، مؤكدين أن تطور كرة القدم يجب أن يكون بعيدًا عن الفوارق بين الجنسين، وأن منح الفرصة للنساء سيسهم في نمو اللعبة بشكل عام.

يذكر أن آيجان ياناش، المولودة في ألمانيا، بدأت مسيرتها الكروية في أوروبا، قبل أن تمثل منتخب تركيا للسيدات، واكتسبت شهرة واسعة أيضًا من خلال مشاركتها الناجحة في برنامج "سيرفايفر".

وتنحدر ياناش في الأصل من مدينة إزمير التركية، إلا أنها وُلدت في مدينة نورنبرغ الألمانية بتاريخ 21 نوفمبر 1998.

ويبلغ طول ياناش 170 سنتيمترًا، وهي لاعبة في صفوف المنتخب التركي الأول لكرة القدم للسيدات، بدأت مسيرتها الكروية في ألمانيا، حيث لعبت أولًا في نورنبرغ، ثم انتقلت إلى نادي كولن لمواصلة مشوارها الرياضي.

وشاركت لأول مرة مع منتخب تركيا تحت 19 عامًا في 4 أغسطس 2015، ضمن بطولة تطويرية ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وكانت مباراتها الأولى ضد منتخب البوسنة والهرسك. كما لعبت في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات تحت 19 عامًا لعام 2016، وخاضت مباراتين ضمن التصفيات.

وفي 7 أبريل 2018، تم استدعاؤها لأول مرة لتمثيل المنتخب التركي الأول في مباراة ودية ضد إستونيا، لتُسطّر بداية جديدة في مشوارها الدولي.

وتُعد ياناش واحدة من أبرز النماذج الرياضية الشابة في تركيا، حيث أثبتت حضورها اللافت في الملاعب رغم صغر سنها.