ليست رباطا صليبيا.. الكشف عن تشخيص إصابة كانسيلو

وقال برشلونة في بيان رسمي : "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة جواو كانسيلو بالتواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وبدد برشلونة بذلك البيان مخاوف تعرض اللاعب للرباط الصليبي؛ ما كان يعني غيابه حتى نهاية الموسم على الأقل.