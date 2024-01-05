ليست رباطا صليبيا.. الكشف عن تشخيص إصابة كانسيلو
بدد برشلونة بذلك البيان مخاوف تعرض اللاعب للرباط الصليبي ما كان يعني غيابه حتى نهاية الموسم على الأقل.
كشف نادي برشلونة بشكل رسمي عن تشخيص إصابة جواو كانسيلو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وغادر كانسيلو مدافع برشلونة مباراة الفريق أمس أمام لاس بالماس مصابا بعد تدخل قوي وسط مخاوف من تعرضه لإصابة الرباط الصليبي.
وقال برشلونة في بيان رسمي : "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة جواو كانسيلو بالتواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وبدد برشلونة بذلك البيان مخاوف تعرض اللاعب للرباط الصليبي؛ ما كان يعني غيابه حتى نهاية الموسم على الأقل.
وبات مؤكدا أن يغيب كانسيلو بضعة أسابيع؛ ما يعني عدم لحاقه بمباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.
ويلعب كانسيلو في برشلونة معارا لمدة موسم واحد فقط من مانشستر سيتي، حيث يأمل النادي الكتالوني في شراء عقده كاملا الموسم القادم.